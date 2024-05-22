ضرورة إبراز الكفاءات الجزائرية ومواكبة تطور كرة القدم في العالم

في ختام اجتماع المجمع الفني الوطني للفاف

أكد المشاركون خلال المجمع الفني الوطني للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، المنعقد الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على ضرورة إبراز الكفاءات الجزائرية خاصة في الفئات الشبانية والاتجاه نحو التشاور مع جميع الفاعلين لمواكبة التطور التي تشهده كرة القدم العالمية.

وفي افتتاح الأشغال، استغل الأمين العام للفاف، نذير بوزناد، الفرصة لنقل رسالة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، الذي أصر على تنظيم هذا الاجتماع قائلا: “نحن نريد حقا إقامة بيئة من الثقة مع تقنيينا وخبرائنا لضمان تطوير كرة القدم لدينا. يجب علينا بالتأكيد تعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في كرة القدم الوطنية. كل لاعب شاب في بلدنا له الحق في الأمل. دورنا هو خلق هذا الأمل وجعله ممكنا”.

من جانبه، قال نائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمكلف بإدارة الرابطة المحترفة لكرة القدم، محمد الأمين مسلوق: “كرة القدم تتطور بسرعة كبيرة وعلينا أن نتجه نحو التشاور مع جميع الفاعلين لمواكبة هذا التطور. دورنا في الاتحاد هو الإدارة، أما التطوير فهو من اختصاصكم أنتم التقنيون. الآن يجب علينا أن ننتقل للعمل في الميدان ونحقق نتائج ملموسة، خاصة في الفئات الشبانية ولهذا، يجب علينا إبراز الكفاءات”.

وعقد المجمع الفني الوطني اجتماعه الثاني الثلاثاء في الجزائر العاصمة، حيث تركز النقاش أساسا حول عرض المشروع الخاص بالأحكام التنظيمية وكذلك إدارة بطولات الفئات الشبانية للموسم القادم.

وشارك في هذا الاجتماع الهام حوالي ستين تقنيا، من بينهم مختلف المدربين الوطنيين، المديرين التقنيين الإقليميين، المديرين التقنيين للولايات، المديرين الرياضيين للأندية الـ 16 من النخبة، الخبراء التقنيين، وكذلك المتربصين من الدفعة الأولى للحصول على رخصة “كاف برو”.

جرى هذا الاجتماع تحت إشراف المدير الفني الوطني، عامر منسول، وكان ثريا بالدروس والتوصيات التي تم التوصل إليها، والتي ستعرض للمصادقة في الاجتماع المقبل للمكتب الفدرالي المقرر غدا الجمعة.