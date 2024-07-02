ضرورة انفتاح الصناعة الصيدلانية على المؤسسات الناشئة

من أجل تشجيع الابتكار.. مختصون يرافعون:

أكد المشاركون في يوم دراسي حول “الابتكار الصحي والصناعة الصيدلانية في الجزائر”، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على أهمية انفتاح المؤسسات في هذا القطاع على المؤسسات الناشئة لتحفيز الابتكار وتحسين الخدمات الصحية.

وقد اعتبر المتعاملون الاقتصاديون والمؤسسات الناشئة وإطارات من عدة وزارات معنية حضروا هذا الحدث أن التطور التكنولوجي المتسارع والتعقيد المتزايد للأسواق “يفرضان على المؤسسات الانفتاح على المؤسسات الناشئة لتحفيز الابتكار والعمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة خصوصا في القطاع الصحي”.

في هذا السياق، أشار مدير سلسلة التتبع والبيانات الصيدلانية بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مهدي عمروني إلى أن الدائرة التي يمثلها تعمل منذ سنوات على إشراك مؤسسات ناشئة في مشاريعها، مؤكدا أنه خلال الأزمة الصحية كوفيد-19، تعاملت الوزارة مع مؤسسة ناشئة لإنشاء منصة “سلسلة التوريد” حول توفر الأدوية ضمن نظام يقظة في إطار الإجراءات المتخذة.

في ذات الخصوص، أكد المتحدث أن نفس المؤسسة الناشئة قامت بتطوير منصة للوزارة لوضع نظام لنقل البيانات الصيدلانية وتحويلها.

كما أوضح عمروني أن المؤسسات الناشئة ترافق حاليا من خلال ابتكاراتها وحلولها الوزارة في جهودها لرقمنة القطاع وتعزيز الإنتاج الصيدلاني.

من جانبها، صرحت الأمينة العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نسيمة ارحاب أن القانون الجديد حول الأسواق العمومية يسهل على المؤسسات الناشئة التي تحصلت على وسم “لابل” المشاركة في المناقصات ومن ثمة يشجع المؤسسات على الاستعانة بالمؤسسات الناشئة للترويج لخدماتها.

في هذا الإطار، أبرزت المتدخلة دور المسرع العمومي “ألجيريا فانتور” في إقامة روابط وتوفير فرص ابتكار بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات.

وفي مداخلتها بهذه المناسبة، اعتبرت مؤسسة منصة اليقظة الصيدلانية فرح بوراس أن “التعاون بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات يفرض اليوم نفسه كمسعى مهم في استفادة المؤسسات من أفكار وتقنيات جديدة” داعية إلى “تضافر الجهود” بين مختلف الفاعلين في هذا المجال لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الناشئة في تعزيز مختلف القطاعات وتحسين نوعية الخدمات”.

كما ناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي مواضيع ذات صلة بالذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي في مجال الصحة.