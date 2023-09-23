” ضرورة توجيه الطلبة نحو المواضيع الإبداعية والابتكار لخلق الثروة” 

خلال إشرافه على افتتاح الموسم الجديد من قالمة.. بداري يؤكد:

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، خلال إشرافه على حفل افتتاح الموسم الجامعي الجديد، السبت، بجامعة “الثامن ماي 1945” بقالمة، إن مهام الجامعة الحديثة هي التعليم والبحث العلمي وخلق الثروة، من خلال الابتكار الذي يرتكز على البحث العلمي من أجل خلق مناصب شغل.

وطالب بداري، بالمناسبة، بإعطاء اهتمام أكبر للإبداع، داعيا الأساتذة إلى توجيه عناوين مواضيع تخرّج الطلبة نحو مواضيع إبداعية تؤدي إلى الابتكار، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة والتطورات التي يشهدها العالم، مؤكدا في السياق، بأن هذا الإجراء يسمح بتوجيه الطلبة توجيها صحيحا وسليما نحو الابتكار، وخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل لهم ولزملائهم من المتخرجين.

وشدّد بداري، في حديثه عن الموضوع، على أنّ الجامعة يجب أن تكون مبدعة، مع توفير كل الظروف الملائمة للمبدعين والباحثين مع توفير التحفيز المالي لكل مبدع في أي مجال، قائلا إن الجامعة تهدف إلى جعل الطالب متمكنا من المعلومات والمعارف في مختلف المجالات، حتى ينشط في مجال تخصصه ويحوّل كل قدراته المعرفية إلى مواد قد تصنَّع وتسوَّق وتخلق الثروة، وتحقق مداخيل مختلفة سواء في نطاق الجامعة أو على المستوى الوطني.

وعلى سبيل المثال، ذكر بداري بأن الجامعات الجزائرية تعمل اليوم على تطوير نماذج من بعض المنتجات الإبتكارية، كما هو الحال لأجهزة الرادار للوقاية من حرائق الغابات، وبطاريات للطاقة المتجدّدة وغيرها من النماذج الأخرى في مختلف المجالات، كما هو الشأن في تطوير زراعة القمح الصلب وتحلية مياه البحر، والسيارة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير نماذج من الطائرات بدون طيّار. ومن جهة أخرى، وبهدف التقليل من ظاهرة الرسوب والتسرب المدرسي، قال بداري بأن الندوة الوطنية الخاصة بتقييم الجلسات الجامعية والتي ستكون خلال الأشهر القليلة القادمة، ستقوم بمراجعة شاملة لعروض التكوين وتغيير الشُعب والعمل على تحسينها مع تعزيز دورها الفعّال في التكوين الجيّد للطالب، مؤكدا بأن الوزارة بصدد تنويع عروض التكوين على مستوى القطب الجامعي بسيدي عبد الله في مجالات متقدمة كالفيزياء الحديثة والرياضيات التطبيقية والذكاء الاصطناعي والروبوتات المتحركة وغيرها.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي حلّ صباح السبت بقالمة، قد أشرف على الانطلاق الرسمي للسنة الجامعية الجديدة، وألقى درسا نموذجيا بعنوان “جامعة مبدعة.. جزائر صاعدة”، قبل أن يشرف على تدشين العديد من المرافق الجامعية وتفقد منشآت جامعية أخرى.