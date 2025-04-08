ضرورة جرد أملاك الدولة وتعزيز الاستثمارات في المنظومة الوقفية

دعا المحلل الاقتصادي الدكتور الهواري تيغرسي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة تفعيل الجوانب التشريعية والإدارية المتعلقة بأملاك الدولة والمنظومة الوقفية في الجزائر، من أجل تعزيز القدرات الاقتصادية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد تيغرسي خلال استضافته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن الجزائر بحاجة إلى رقمنة شاملة لأملاك الدولة وتحسين الأداء الإداري لتسهيل الاستثمارات وتحقيق الشفافية.

وأشار تيغرسي إلى أن قرار مجلس الوزراء بشأن جرد أملاك الدولة على مستوى الوطن يعد خطوة هامة، من شأنها دعم الإصلاحات الاقتصادية وإعداد مشاريع قوانين، مثل قانون المالية. كما شدد على ضرورة استغلال الأملاك العقارية المتاحة بشكل فعّال لتوجيهها نحو مشاريع تنموية.

وفيما يخص القطاع الوقفي، اقترح تيغرسي إطلاق “الصكوك الوقفية” وجذب الاستثمارات عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع ضرورة إنشاء صندوق مالي وقفي وطني.

وأكد أيضًا على أهمية تحسين الرقمنة، لا سيما في قطاع الأوقاف، لزيادة فعالية استثمارها وتنويع مصادر التمويل عبر البنوك الإسلامية.

وتطرق تيغرسي إلى أهمية تحسين بنية الاتصالات التكنولوجية، داعيًا إلى استكمال مشروع الجيل الخامس لتعزيز جودة الخدمات التكنولوجية والنهوض بالاقتصاد الوطني.