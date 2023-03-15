ضروريات يجب إنجازها في المنزل قبل رمضان

تراكم الانشغالات وزيادة المصاريف تدفع أغلب الناس إلى التقاعس والكسل عن القيام بمسؤوليات منزلية تعد من الأساسيات، وما إن يحل شهر رمضان، حتى تبدأ حالات الطوارئ ويصعب إيجاد حلول للعديد من المتطلبات، في حين كان بالإمكان التخلص منها سابقا في متسع من الوقت.

إصلاح الأعطال المنزلية قبل حلول شهر رمضان

لابد من أن في كل منزل من منازلنا أعطالا ولو صغيرة تحتاج إلى سباكة أو إصلاحات مختصين مثل النجار أو الكهربائي أو الحداد.. بسبب ضيق الوقت أو الميزانية المحدودة، نقوم بتأجيلها في كل مرة، مع أنه من الأفضل إنجاز هذه المهام في الأيام التي تسبق شهر رمضان، خاصة وأن الحاجة لاستعمال المطبخ والصالون ستكون أكبر، لهذا فكل سيدة تعرف إن كانت هذه الأعطال ستؤثر على راحتها وراحة ضيوفها أم لا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار صعوبة الاتفاق مع فني الإصلاح على موعد مناسب لأهل البيت خلال رمضان، وترك الأعطال الكثيرة ولو صغيرة في المنزل قد يسبب مشاكل في التهوية أو الإضاءة، أو مشاكل في تسريب المياه، وكلها من أهم المسببات التي تنشر الطاقة السلبية في المنزل، وتشوش نشاط أهله.

دفع الفواتير وتصفية القضايا التي تحتاج إلى مصاريف

رغم أن شهر رمضان مخصص للصيام، ما يعني أن علينا تقليل الطعام، إلا أن المصاريف فيه تزداد، وعادة ما يشتكي الناس من نفاد الميزانية قبل نهاية الشهر، فمن هؤلاء؟

على الأغلب الأشخاص الذين لا يملكون استراتيجية مالية هم الذين يقعون في مثل هذه الأزمات خاصة في المناسبات، حيث ينفقون دون اعتبارات أو قيود حتى ينفد المال في وقت لا يزالون بحاجته، حتى إنهم يجدون أنفسهم أمام ضرورة دفع فواتير مهمة أو انقطاع خدمات ضرورية كالكهرباء، الماء، الغاز، الإنترنت.

لتفادي كل هذا، من الجيد دفع جميع فواتيرك قبل حلول الشهر الفضيل، حتى لا تتعكر عليك صفوته، أو ترك مبلغ تقريبي جانيا، يستخدم لسدها، مع تصفية الديون من المداخيل التي تسبق ميزانية رمضان، وتفادي التبذير.

تنظيم الأواني

تحتاج الطاولة الاستثنائية في شهر رمضان إلى كثير من الأواني، على بعض السيدات عمل حساب ذلك بالالتزام باقتناء ما هي في حاجته، وترك إنفاق المال في القطع الصغيرة والإكسسوارات والأواني غير المتناسقة..

أما إن كان لديك ما يلبي احتياجك من الأواني في المنزل فعليك فقط تنظيمها، أخرجي إلى الواجهة القطع والأطقم التي ستستعملينها بكثرة.