ضغط الجزائر فرض على الأمريكيين تعديل الموقف

ثمّن عاليا دورها بمجلس الأمن... ممثل حماس:

وصف يوسف حمدان، ممثل حركة حماس بالجزائر، قرار مجلس الأمن الدولي، القاضي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بأنه مهم جدا على عديد المستويات.

وقال حمدان إن القرار يزيد في عزلة الكيان الصهيوني، ويجعل الاحتلال عبئا على المجموعة الدولية والدول التي تدعمه، كما يشكل جزءا من تغير الرأي العام الدولي تجاه الاحتلال والمعركة والحق الفلسطيني.

وأوضح حمدان، خلال نزوله ضيفا الثلاثاء، على إذاعة الجزائر الدولية، بأن “الحركة تنظر إلى هذا القرار بأنه قد يكون انتصارا تكتيكيا وتحولا جيدا لصالح القضية الفلسطينية، واختراقا في الموقف الدولي إلى الحد الذي تجد فيه الولايات المتحدة الأميركية نفسها مضطرة لتأخذ قرار الامتناع، ورغم مسارعتها إلى القول إن ما حدث داخل مجلس الأمن الدولي لا يشكل تغيرا حيال الدعم الثابت للكيان الصهيوني، ولكن المؤكد أنها كانت مضطرة لتأخذ هذا الموقف أمام الضغط الجزائري المتواصل برفقة مجموعة من الدول”.

وأضاف حمدان، قائلا: “نحن في الحركة نثمن عاليا الدور الذي قامت به الجزائر داخل مجلس الأمن الدولي، ونعتبره جزءا من الدبلوماسية النضالية، لأنه لم يكن مجرد مسار تقني بالنيابة عن المجموعة العربية، وإنما من دولة تعتبر أن هذه ليست قضية فلسطين وحدها وإنما هي أيضا قضية الجزائر”.

كما استطرد، قائلا: “لقد تجلى ذلك بصدق عندما تحدث مندوب الجزائر داخل مجلس الأمن بالقول “سندفن شهداءنا” وهذا أقوى تعبير عن العلاقة الطبيعية بين الشعبين، ويعكس الموقف الرسمي الداعم لهذا المسار، ورؤية واضحة عبر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أول يوم من المعركة، عندما تحدث عن ضرورة ملاحقة ومعاقبة الكيان الصهيوني على جرائمه وعدم السماح له بالإفلات من العقاب”.

وتابع حمدان أن “هذه الرؤية السياسية والدبلوماسية تبنتها الجزائر داخل مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية وكذلك في جميع علاقاتها الدبلوماسية مع دول العالم ومختلف المنابر الدولية وآخرها انسحاب رئيس المجلس الشعبي الوطني والوفد المرافق له نهار الإثنين من أشغال اتحاد البرلمانات الدولية، احتجاجا على جرائم الكيان الصهيوني بالموازاة مع الدعم الإنساني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة”.