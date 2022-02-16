ضغوطات على “الفيفا” لتغيير تواريخ اللقاءات الفاصلة

"الفاف" لم يعترض على برمجة لقاءي الكاميرون

قامت أربعة منتخبات إفريقية بمراسلة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، اعتراضا على البرمجة الخاصة بمباراتي الذهاب والإياب من الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، في محاولة منها للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بينما رفض الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، تقديم أي شكوى رغم الجدل القائم حول مواجهتي الكاميرون، خاصة في ما يتعلق بمباراة الذهاب المقررة مبدئيا يوم 26 مارس بملعب العاصمة ياوندي.

وأقدم “الفيفا” مؤخرا على الموافقة على برمجة المواجهات الخمس ذهابا وإيابا من الدور الفاصل المؤهل إلى “مونديال” قطر عن منطقة إفريقيا، في أقل من 72 ساعة، الأمر الذي أغضب العديد من المنتخبات بسبب ضيق الوقت، خاصة وأن المدة المحددة من قبل الهيئة الدولية للمباريات الرسمية تمتد من 21 مارس إلى غاية 29 من ذات الشهر.

وكشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تواجد 4 دول سجلت اعتراضا رسميا على مواعيد مباريات المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث جاءت مصر على رأس أربعة المنتخبات التي تقدمت باعتراض رسمي، وهي: مصر والسنغال والكونغو الديمقراطية والمغرب. فيما قرر مسؤولو “الكاف” إخطار الاتحاد الدولي “الفيفا” بهذا الاعتراض لهذه المنتخبات، قبل الإعلان الرسمي عن المواعيد النهائية في الأسبوع المقبل من قبل الهيئة الدولية المسؤولة الأولى عن تنظيم مباريات تصفيات “المونديال”.

وكان “الفيفا” قد أعلن عن التواريخ والملاعب التي ستحتضن المباريات الفاصلة للمنتخبات الأفريقية، حيث برمج لقاء الذهاب بين الجزائر والكاميرون يوم 26 مارس بالعاصمة ياوندي، أما لقاء العودة فتم تحديد موعده يوم 29 من ذات الشهر، لكنه بعد ذلك، قام بإزالة كل ما كتبه عبر موقعه الرسمي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الكروية الإفريقية.

ورغم الجدل القائم حاليا حول موعد لقاء الذهاب بين الكاميرون والجزائر، وأيضا مكان إقامته بين ملعب أولمبي بالعاصمة ياوندي أو ملعب جابوما الواقع بمدينة دوالا الكاميرونية، إلا أن الاتحاد الجزائري بقيادة الرئيس شرف الدين عمارة لم يحرك ساكنا، ولم يقدم أي اعتراض للهيئات الدولية، خاصة وأن 72 ساعة لن تكون كافية للعناصر الوطنية، من أجل الاسترجاع والتحضير الجيد لمباراة العودة في ظل السفرية الشاقة التي تنتظرهم من الكاميرون إلى الجزائر، الأمر الذي يدعو إلى الاستغراب.

ويسعى الاتحاد الكاميروني جاهدا، وفق تقارير إعلامية، إلى نقل مباراة الذهاب بين الكاميرون والجزائر إلى ملعب جابوما بمدينة دوالا، من أجل التأثير نفسيا على المنتخب الوطني الذي عانى كثيرا في كأس إفريقيا الأخيرة فوق أرضية هذا الملعب، وفشل في تحقيق ولو انتصار واحد كان سيجعله يتجاوز الدور الأول بنجاح.