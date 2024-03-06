-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ضغوط في فرنسا مورست لِإقالة مدرّب سمح للاعبيه بِإقامة الصّلاة

الشروق الرياضي
  • 127
  • 0
ضغوط في فرنسا مورست لِإقالة مدرّب سمح للاعبيه بِإقامة الصّلاة

كشفت وسيلة إعلام فرنسي عن انتهاكات خطيرة مورست ضدّ مسلمين، ينتمون إلى أحد أندية البلد.

وتابع مدرّب نادي سينون من بطولة فرنسا للدرجة السادسة سلطات إقليم جرندة، بِالجنوب الغربي للبلد قضائيا، بعد الضّغط على إدارة الفريق لِإقالته، بِتُهمة أنه سمح لِبعض لاعبيه بِتأدية الصّلاة داخل غرف حفظ الملابس.

ووفقا لِتقرير نشرته صحيفة “ميديا بارت”، فإن شخصا أبلغ سلطات إقليم جرندة في أفريل 2023، وزعم أن مدرّب فريق سينون سمح للاعبيه المسلمين بِتأدية الصّلاة داخل غرف حفظ الملابس. بِما يتعارض ودستور البلد المُكرّس للعلمانية.

وبعد إجراء تحقيق داخلي، لم يُعثَرْ على أيّ دليل يُؤكّد صحّة المزاعم. لكن المدير الجهوي للشباب والرّياضة أصرّ على إقالة المدرّب، وقام بِتجميد تقديم الدّعم المالي للفريق، كما دفع رؤساء الأندية الأخرى إلى التصويت لِإقالة المدرّب.

ولجأها بعدها مدرّب فريق سينون إلى العدالة لِمُقاضاة سلطات إقليم جرندة، تختتم الصحيفة تقريرها.

مقالات ذات صلة
الفرنسيون متحسرون على “كيليا نمور”

الفرنسيون متحسرون على “كيليا نمور”

ستة جزائريين على موعد مع “أوروبا ليغ” وكأس المؤتمرات الأوروبية

ستة جزائريين على موعد مع “أوروبا ليغ” وكأس المؤتمرات الأوروبية

إدارة مولودية الجزائر تصدر بيانا بخصوص مباراة وفاق سطيف

إدارة مولودية الجزائر تصدر بيانا بخصوص مباراة وفاق سطيف

لجنة تنظيم كأس الجزائر تحدد موعد مباراة شباب بلوزداد وجمعية الخروب

لجنة تنظيم كأس الجزائر تحدد موعد مباراة شباب بلوزداد وجمعية الخروب

لا خوف على المدافع عطال

لا خوف على المدافع عطال

بيتكوفيتش يرحّب بالنقد ويعيد الندوات الصحفية إلى طبيعتها!

بيتكوفيتش يرحّب بالنقد ويعيد الندوات الصحفية إلى طبيعتها!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد