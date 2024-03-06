ضغوط في فرنسا مورست لِإقالة مدرّب سمح للاعبيه بِإقامة الصّلاة

كشفت وسيلة إعلام فرنسي عن انتهاكات خطيرة مورست ضدّ مسلمين، ينتمون إلى أحد أندية البلد.

وتابع مدرّب نادي سينون من بطولة فرنسا للدرجة السادسة سلطات إقليم جرندة، بِالجنوب الغربي للبلد قضائيا، بعد الضّغط على إدارة الفريق لِإقالته، بِتُهمة أنه سمح لِبعض لاعبيه بِتأدية الصّلاة داخل غرف حفظ الملابس.

ووفقا لِتقرير نشرته صحيفة “ميديا بارت”، فإن شخصا أبلغ سلطات إقليم جرندة في أفريل 2023، وزعم أن مدرّب فريق سينون سمح للاعبيه المسلمين بِتأدية الصّلاة داخل غرف حفظ الملابس. بِما يتعارض ودستور البلد المُكرّس للعلمانية.

وبعد إجراء تحقيق داخلي، لم يُعثَرْ على أيّ دليل يُؤكّد صحّة المزاعم. لكن المدير الجهوي للشباب والرّياضة أصرّ على إقالة المدرّب، وقام بِتجميد تقديم الدّعم المالي للفريق، كما دفع رؤساء الأندية الأخرى إلى التصويت لِإقالة المدرّب.

ولجأها بعدها مدرّب فريق سينون إلى العدالة لِمُقاضاة سلطات إقليم جرندة، تختتم الصحيفة تقريرها.