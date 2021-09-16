ضغوط لِدفع بلماضي إلى الرّحيل.. “الفاف” تُصدر بيانا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، عن دعمه المُطلق للناخب الوطني جمال بلماضي.

جاء ذلك على هامش اجتماع المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم بِالعاصمة.

وقال اتحاد الرّئيس شرف الدين عمارة في بيان له: “بعد مرور جولتَين من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022، أبدى أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف – وبِالإجماع – دعمهم للناخب الوطني جمال بلماضي”.

وأضاف بيان “الفاف”: “وإذ يُدعّم أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف الناخب الوطني جمال بلماضي، فإنهم يُدينون بِشدّة أيّ هجوم يُضرّ بِاستقرار محاربي الصّحراء، الذين تنتظرهم استحقاقات كبيرة، تتمثّل في الدّفاع عن اللّقب الإفريقي بِالكاميرون (جانفي- فيفري 2022)، والتأهّل لِمونديال قطر (نوفمبر- ديسمبر 2022)”.

وكان الناخب الوطني جمال بماضي قد رُفع إلى مقام “بطل قومي”، إثر قيادته “الخضر” إلى إحراز كأس أمم إفريقيا بِمصر في صيف 2019، بعد عبور للصّحراء دام 29 سنة. قبل أن يتعرّض لِانتقادات لاذعة وغير بنّاءة في معظمها، عقب اكتفاء أشباله بِتعادل أمام المضيف البوركينابي، في الـ 7 من سبتمبر الحالي، بِرسم تصفيات كأس العالم 2022.

وربّما راود هذه الأطراف الحنين إلى سنوات المهازل الكروية، والإستبدال العشوائي للأطقم الفنية. ذلك أن انتصارات بلماضي باتت تُؤرّقهم، كما أن استمرار النّسق الإيجابي لِزملاء القائد رياض محرز بِرصيد 29 مباراة دولية مُتتالية بِلا هزيمة، أدخل اليأس في أنفس “الفرقة الضّالّة”، فراحوا يُفتّشون عن أيّ خطأ تافه، لِحشد النّاقمين وتأليبهم ضدّ “الخضر” وبلماضي.