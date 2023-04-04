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اقتصاد
بموجب اتفاقيتين بين "كناب - بنك" ومؤسستي تأمين تكافلي

ضمان إدارة المخاطر المرتبطة بالصيرفة الإسلامية

ق. و
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ضمان إدارة المخاطر المرتبطة بالصيرفة الإسلامية
أرشيف

وقع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط “كناب – بنك”، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، اتفاقيتي شراكة مع مؤسستي “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي” و”الجزاير تكافل”، في سبيل ضمان إدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بالصيرفة الإسلامية، حسب ما أفاد به بيان للبنك.
وأوضح المصدر أن مراسيم التوقيع جرت في مقر المديرية العامة لـ”كناب-بنك”، وترأسها كل من المدير العام للبنك، سمير تمبرابط، المدير العام لمؤسسة “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”، القاسمي الحسني، والرئيس المدير العام لمؤسسة “الجزاير تكافل” زيان بوزيان محفوظ، بحضور إطارات سامية من البنك والمؤسستين، وكذا رئيس لجنة الشريعة في البنك، محمد بوجلال.
وتنص الاتفاقية المبرمة مع “الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي” على التغطية ضد مخاطر الوفاة والعجز المطلق والنهائي بموجب التمويل الإسلامي الممنوح لزبائن البنك، وفق المصدر.
وتتعلق الاتفاقية الموقعة مع “الجزاير تكافل”، حسب البيان، بتغطية جميع المخاطر التي من المحتمل أن تؤثر على الأصول المنقولة وغير المنقولة الممولة من قبل “كناب-بنك” في إطار صيغ التمويل الإسلامي المخصصة للأفراد والشركات.
ويدخل توقيع الاتفاقيتين في إطار مساعي البنك لتطوير نشاط الصيرفة الإسلامية والسماح بإدارة أفضل للمخاطر المرتبطة بهذا النوع من المنتجات، وكذا تعزيز زبائن البنك الذين يسعون للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.

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