ضمان التموين بالمياه محور لقاء وزير المالية مع وزير الري

ترأس وزير المالية لعزيز فايد، الإثنين، إجتماعا تنسيقيا بالإشتراك مع وزير الري، طه دربال، من أجل تكثيف التشاور القطاعي المشترك ورفع العراقيل التي يواجهها قطاع الري في إطار إنجاز المشاريع الإستثمارية.

وأوضح بيان لوزارة المالية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ضم مسؤولين سامين من الوزارتين، دراسة الصعوبات المرتبطة بالميزانية وأملاك الدولة والمالية.

وأوضح ذات المصدر أن ممثلي الدائرتين الوزاريتين قد أكدوا على ضرورة تجاوز هذه التحديات من أجل ضمان تموين المواطنين بالمياه الصالحة في ظرف عالمي يتميز بشح المياه.

في هذا الصدد، أكدت وزارة المالية على “الطابع الحساس لقطاع الري”، موضحة أن هذا الأخير “يبقى من بين أهم أولويات الحكومة”.

كما ناقش المتدخلون أفضل السبل لتسريع استعمال الموارد المالية التي تم تخصيصها لتجاوز الصعوبات المالية المسجلة من أجل ضمان الإسراع في إطلاق وإنجاز عديد المشاريع المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرات القطاع وتحسين تزويد المواطنين بالمياه.

وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد بأن “هذه المبادرة تندرج في اطار التزام السلطات العمومية بتوفير شروط الأمن المائي الوطني ومكثف بين القطاعات من أجل ضمان وفرة المياه الصالحة للشرب وكذا خدمة التطهير لجميع المواطنين حتى خلال فترات الجفاف الممتدة”.