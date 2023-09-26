ضمان الصفقات العمومية وفق الصيرفة الإسلامية

انطلاق المرحلة الأولى عبر نافذتين للصندوق بالوسط والجنوب

سيشرع صندوق ضمان الصفقات العمومية، الخميس المقبل، في إطلاق خدمة الصيرفة الإسلامية على الكفالات المصرفية التي يمنحها، عبر نافذتين إسلاميتين مخصصتين لهذا الغرض، حسبما أفاد به، الثلاثاء، بيان لهذه الهيئة العمومية.

وسيشرع الصندوق في تقديم هذه الخدمة الجديدة المسماة “خطاب الضمان” كمرحلة أولى عبر نافذتين إسلاميتين بالمديرية الجهوية للوسط بالجزائر العاصمة والمديرية الجهوية للجنوب بورقلة، في انتظار تعميمها مع مطلع السنة المقبلة 2024 على المديرية الجهوية للغرب بوهران والمديرية الجهوية للشرق بقسنطينة، حسب الصندوق.

وللتشجيع على الإقبال على هذا النشاط الإسلامي، أضاف البيان أن الصندوق سيمنح ” تخفيضا تحفيزيا في التسعيرة للمستفيدين الأوائل من هذا المنتوج الجديد”.

ولفت المصدر إلى أن المنتج الإسلامي “خطاب الضمان” نال شهادة المطابقة الشرعية المؤرخة في 18 جوان الماضي، تحت رقم 2023/123 الصادرة عن الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء في الصناعة المالية الإسلامية بالمجلس الإسلامي الأعلى، وهو الأمر الذي “جعل من الصندوق أول مؤسسة تتحصل على إمكانية تسويق هذا المنتج طبقا للقوانين المعمول بها وكذا طبقا للمعايير الشرعية الإسلامية”.

وأشارت ذات الهيئة، إلى إن هذا الإجراء “جاء تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف، الموافقة ليوم الخميس المقبل وكذا في “إطار تجسيد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرامية والهادفة إلى تعميم هذا النشاط في المجالين البنكي والمالي”.

جدير بالذكر أن صندوق ضمان الصفقات العمومية هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت وصاية وزارة المالية منذ أكثر 25 سنة، تسعى إلى الحفاظ على التوازن بين التطور المادي والمالي للمشاريع الخاصة بالتجهيزات العمومية، بواسطة منح كفالات تسهل الإنجاز المالي للصفقات والطلبيات العمومية.

وتتعامل المؤسسة حاليا مع أزيد من 7000 مؤسسة عمومية وخاصة بما فيها المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، وفقا للبيان.

ويلتزم الصندوق باطلاع وإفادة كل المتعاملين الاقتصاديين بمستجدات نشاطه المتعلق بالصيرفة الإسلامية عبر بوابته الإلكترونية المستحدثة منذ أشهر، يضيف ذات المصدر.