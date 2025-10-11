ضمن مهلة الـ72 ساعة.. بدء نقل أسرى فلسطينيين تمهيدا للإفراج

بدأ الكيان الصهيوني عملية نقل الأسرى الفلسطينيين مع انطلاق مهلة الـ72 ساعة ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً ظهر أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن مصلحة السجون بدأت بنقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة إلى مرافق الإفراج الخاصة تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

وبحسب الصحيفة العبرية، تشمل الصفقة إطلاق سراح ما يقارب 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، إلى جانب 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم عقب بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي المقابل، تنص الوثيقة الرسمية للاتفاق -والتي نشرتها هيئة البث العبرية (كان)- على أن تقوم حركة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة الأحياء الذين تحتجزهم، وعددهم 20 شخصا على الأقل، خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار.

كما أضافت أن حركة حماس بدورها بدأت “تعمل على تجهيز الرهائن الصهاينة الأحياء”، من أجل تسليمهم يوم الاثنين المقبل.

في حين يرتقب أن يأخذ تسليم الجثامين بعض الوقت، وفق تقديرات قيادات في حماس، على الرغم من أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان دأب خلال الأيام القليلة الماضية على التأكيد بأن “الرهائن أحياء وأمواتاً” سيعودون معاً.

وأمس الجمعة، نشرت وزارة العدل الصهيونية قائمة تفصيلية بأسماء الـ250 الذين يُرتقب الإفراج عنهم، إلا أن تلك اللائحة لم تتضمّن أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلاً عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.

وللإشارة فإن وثيقة التفاهمات التي تم التوقيع عليها في مدينة شرم الشيخ بمصر بعد مفاوضات غير مباشرة بين الكيان وحركة حماس، نصت في أحد بنودها على إطلاق سراح جميع الرهائن الصهاينة الأحياء المحتجزين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محددين بالاسم، خلال الـ72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

واشترطت الوثيقة أن تتم العملية دون أي تغطية إعلامية مباشرة أو مظاهر مسلحة واحتفالية كما كان يجري في السابق، فيما يتابع الصليب الأحمر وحده تلك العملية ميدانياً، ويبلغ عن حصول انتهاكات.