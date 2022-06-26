ضوابط إضافيّة لحماية القيم في القنوات الجزائرية

شدد على الصرامة ضد المخالفين للقانون... بوسليماني:

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن مصالحه “لا تتسامح في حدود صلاحياتها الموكلة لها مع أية تجاوزات تمس قيم المجتمع والمحافظة عليه، والثوابت المصانة وغير القابلة للمساس والإساءة”، فيما تبثه القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة.

وقال بوسليماني في رد على سؤال برلماني مكتوب، يتعلق بالمراقبة القبلية للتجاوزات المسجلة من طرف بعض القنوات التلفزيونية والماسة بالقيم وهوية المجتمع الجزائري، والإجراءات الردعية المتخذة لإيقاف هذه التجاوزات ومنع تكرارها، إن قطاع الاتصال “يولي أهمية خاصة لحماية وصيانة مقوماتنا وهويتنا من خلال جملة من الأحكام والتدابير، منها سعيه لوضع مزيد من الضوابط ذات الصلة لاسيما مشروعي القانونين العضوي للإعلام وقانون نشاط السمعي البصري الجاري إثراءهما بالجدية والعناية”.

وقدم الوزير نماذج لتدخل سلطة ضبط السمعي البصري مع التجاوزات التي حصلت، لاسيما خلال شهر رمضان الفضيل، مشيرا أنه “يمكن بهذا الخصوص الاستشهاد ببعض الإجراءات التي اتخذتها سلطة الضبط السمعي البصري ضد القنوات التي لم تلتزم بأخلاقيات وآداب المهنة ولم تحترم مقومات الشعب الجزائري، على غرار الوقف الفوري والنهائي لإحدى القنوات الخاصة وطُلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد منها وتنفيذ قرار غلقها نهائيا”.

وتحدث الوزير عن الغلق وسحب الاعتماد المؤقت لقناة أخرى بسبب انتهاكاتها المتكررة للأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري لاسيما ما تعلق باحترام القواعد المهنية وآداب أخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلة وكيفية بثه، إضافة إلى وضع آليات ووسائل تقنية لحماية الأطفال القصر والمراهقين في البرامج التي تبثها والامتناع عن الإشادة بالعنف.

وزيادة على ما سبق أورد الوزير “تحذير سلطة الضبط من خلال بياناتها واستدعاءاتها لمديري ومسؤولي القنوات التلفزيونية المعنية، بضرورة مراعاة الأخلاق والآداب العامة وضرورة ممارسة الرقابة القبلية لبرامجها المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان وذلك تحت طائلة اتخاذ إجراءات ردعية في حال الإخلال بهذا الالتزام”.

وأبدى الوزير ارتياحا لردة فعل الرأي العام الرافضة لأي مساس بالقيم، وقال “إضافة إلى ما تتخذه الجهات المختصة بالتصدي للتجاوزات المسجلة في حق ثوابت الأمة، فإننا نشيد بوعي المجتمع وتمسكه بهويته وهو ما عكسته بشكل خاص ردود الفعل المنددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالتجاوزات المرتكبة من طرف بعض القنوات التلفزيونية”.