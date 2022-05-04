ضياع 3 ملايين خبزة خلال اليوم الأول من العيد بالعاصمة

أصحاب المخابز تصدقوا به بعد عزوف المواطنين عن شرائه

سجل اتحاد التجار تراجعا ملحوظا في شراء الخبز، خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، على مستوى العاصمة، حيث أدى عزوف المستهلكين عن اقتناءه، إلى ضياع 3 ملايين خبزة سجل مصيرها تكدسا بالمخابز، ما أجبر أصحابها على التصدق بكميات منه تارة وعرض البقية منه بالشوارع، تفاديا لرميه أو التخلص منه بشتى الطرق بعدما عرفت نسبة المداومة استجابة واسعة للخبازين، فاقت العدد المحدد من طرف الجهات الرسمية بسبب ارتفاع مشاركة المتطوعين .

وأوضح منسق اتحاد التجار عن مكتب ولاية الجزائر، رحماوي لرقط، في تصريح لـ”الشروق”، أن نسبة المداومة ليومي العيد بالعاصمة عرفت استجابة واسعة من طرف التجار المسخرين للمناسبة قد تفوق النسبة المئوية، نتيجة مشاركة العديد من التجار المتطوعين في الفتح، مشيرا أن الغلق أو عدم الاستجابة لم تشمل سوى حالات استثنائية تعد على الأصابع سيتلقى اتحاد التجار ومديرية التجارة بيان من أصحابها يثبت السبب الذي عادة ما يكون ما بين المرض أو حالات الموت.

وذكر المتحدث في السياق، أنه تم تسخير 480 مخبزة من أصل 6 آلاف تاجر معني بمداومة يومي العيد، سجل فتح أكثر من 500 مخبزة بسبب ارتفاع عدد المخابز المتطوعة في الفتح خلال اليوم الأول. وهي الفترة التي سجل بها ضياع 3 ملايين خبزة بسبب تكدسها بالمخابز لامتناع المستهلكين عن اقتناء هذه المادة بسبب لجوء أغلب العائلات إلى شراء الخبز عشية العيد أي يوم قبل الموعد وتخزينه لاستغلاله خلال يوم العيد فيما خيرت عائلات أخرى اقتناء الشخشوخة والكسكسي كطبق أساسي خلال المناسبة والاستغناء كليا عن الخبز، لتختفي لأول مرة معها مشاهد الطوابير على المخابز التي عادة ما تسجل خلال الفترة ذاتها من كل سنة، وذكر المتحدث أنه سجل تكدس 600 خبزة بمخبزة في بن طلحة على سبيل المثال إلى غاية الفترة الليلية، قام أصحابها بالتخلص منها و520 خبزة بمخبزة بسوق بوزرينة وزعت ما بين التصدق بها وبيعها بالشارع، وأضاف المتحدث أن بيع الخبز عاد بالتدريج بشكل عادي انطلاقا من اليوم الثاني ثم الثالث وهكذا.

وعن نسبة استجابة التجار للمداومة، ذكر ممثل اتحاد التجار عن مكتب ولاية الجزائر، أنها فاقت 100 بالمائة باحتساب التجار المتطوعين للنشاط، مذكرا بأنه ولأول مرة سجل توفر مادة الحليب دون تسجيل أي نقائص، مشيرا أن القانون التجاري يفرض على التجار مزاولة نشاطهم والفتح بشكل كلي مباشرة بعد العيد، مذكرا بأن الاتحاد كان قد باشر عمليات تحسيسية للتجار ضمانا لتقديم الخدمة خلال المناسبة.

يذكر أن مديرية التجارة كانت قد سخرت 6 آلاف تاجر لمداومة يومي العيد فضلا عن 500 مخبزة.