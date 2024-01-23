ضيافات متهم بتحريف تعليمة حكومية والتلاعب بأموال الشعب 

مواجهة قضائية ساخنة عرّت الحقائق في ملف الوزير السابق

“أنت خالفت السياسة العامة للحكومة، بل تصرفت وحرّفت مضمون تعليمة الوزير الأول وضربت توجيهاته عرض الحائط، فلم تستثن المؤسسات الوهمية وتلك التي باعت عتاد الدعم من المتابعات القضائية، وبالتالي، تلاعبت بآليات وميكانيزمات تحصيل الديون، مما تسبّب في تبديد المال العام وخرقت السير الحسن للمرفق العام..”، هكذا حاصر قاضي القطب الاقتصادي والمالي الوزير المنتدب سابقا لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة، نسيم ضيافات، خلال مواجهة ساخنة بين المتهمين عرّت “الحقيقة”، وكشفت المستور، حيث أن الوزير الذي كان طيلة المحاكمة يشدّد على أنه “لم يخن ثقة الرئيس”، قد ضرب تعليمة الحكومة، التي كانت تهدف إلى الحفاظ على مال الشعب، عرض الحائط.

نسيم ضيافات خلال “المواجهة” بين المتهمين، حاول تبرير أفعاله بالقول: “سيدي الرئيس، لم أكن أعلم بوجود 12 ألف مؤسسة وهمية، لأن المراسلة التي وصلت إلينا فيها 4774 مؤسسة غير موجودة، وبعد زيارة موظفي الوكالة، سجلنا أن 21 بالمائة مؤسسة غير موجودة و6 بالمائة منعدمة العتاد، وعلى هذا الأساس، اتصل بي المدير العام للوكالة “ب. محند الشريف” وأخبرني بذلك ووجّه لي مراسلة تدعو لضرورة اتخاذ الإجراءات”.

وتابع: “وأنا على هذا الأساس، رفعت تقريرا مفصّلا بخصوص ضرورة متابعة كل من باع العتاد وتورط في التدليس، وبعد أن راسلني المدير العام للوكالة يوم 9 فيفري، كان الرد في 20 فيفري أي بعد 10 أيام فقط، حيث راسلنا الوزير الأول بخصوص وجود 146 ألف و571 مؤسسة لم تسدّد الأقساط من 1 إلى 10 بالمائة، لكن البنوك لم تبلغنا بذلك”.

وخلال مواجهة أجراها القاضي بين الوزير ضيافات والمدير العام السابق لوكالة “أناد” المتهم “ب. محند الشريف”، بخصوص تجميد المتابعات القضائية، ردّ هذا الأخير بأن الوزير اتصل به شخصيا وطلب منه الحضور إلى مكتبه، أين أخبره أن الوزير الأول قد وافق على طلب الوزير المنتدب القاضي بتوقيف جميع المتابعات القضائية، وعلى هذا الأساس، قام بتوجيه المراسلة الحاملة رقم 121 للمديرين الولائيين، أين أشار إلى أن هذه التعليمة جاءت بناء على تعليمة الوزير الأول والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، كما قام بإرسال نسخة منها للوزير المنتدب نسيم ضيافات.

إلا أن نسيم ضيافات نفى أنه أصدر هذه التعليمة، وقال إن التعليمة التي أصدرها المدير العام للوكالة “ب. محند الشريف” استندت إلى تعليمة الوزير الأول عام 2019، ومن ثمّ، فلا يمكن له الاعتراض عليها، حسب تصريحات هذا الأخير.

وفي هذه الأثناء، قاطعه القاضي مستغربا: “كيف لم تعترض عليها، ولم تتصل بالمدير العام رغم أن التعليمة نسبها لك ومدون فيها اسمك واسم الوزير الأول؟”، ليرد عليه ضيافات قائلا: “أنا في الإدارة مراسلتي مكتوبة والذي لديه مراسلة صادرة عني، فليتفضل”.

القاضي يحاصره مجدّدا: “عجبا.. هي مدونة بالأبيض على الأسود.. فالتعليمة المرسلة إليك نسبت إليك وإلى الوزير الأول، ماذا فعلت أنت لتوقيف مثل هذه التصرفات إذا رأيت أنها غير قانونية؟”، إلا أن ضيافات يدخل في دوامة فارغة ويراوغ هيئة المحكمة ويتحدث في كل شيء.

القاضي: “كنت تعلم بوجود تعليمة الوزير الأول القاضية بتوقيف المتابعات القضائية باستثناء الأشخاص الذين باعوا العتاد؟” ليرد عليه ضيافات: “نعم”، يتدخل القاضي: “وكيف تفسّر أن التعليمة 121 الصادرة عن المدير العام للوكالة أمرت بتوقيف جميع المتابعات القضائية حتى الأشخاص الذين باعوا العتاد؟” ليجيب عليه المتهم: “تعليمة المدير العام كان مدون عليها تبعا لتعليمة الوزير الأول التي لم تشمل جميع المؤسسات، بل كانت تستثني المؤسسات التي باعت العتاد والمؤسسات التي تم حلها”، وهنا يوقعه القاضي في الفخ ويقول له: “هل الوزير الأول يتعامل مباشرة مع المدير العام لوكالة “أناد”؟” ليرد عليه ضيافات: “لا”، ويقاطعه القاضي: “كيف تفسّر إذن أن التعليمة وصلت إلى الوزير الأول.. وهنا مربط الفرس؟”

شقيق ضيافات: “تمت متابعتي قضائيا وأخي وزير”

وقد واصل قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي، مساء الأحد، استجواب بقية المتهمين من أفراد عائلة الوزير السابق نسيم ضيافات، والذين أجمعوا على أن تولي شقيقهم حقيبة الوزارة المنتدبة لدى الوزارة الأولى المكلفة بالمؤسسات المصغرة والناشئة قلبت الموازين رأسا على عقب، وتحولت من نعمة إلى نقمة، والنتيجة مثولهم اليوم أمام القضاء لمواجهة تهم ثقيلة.

القاضي يستجوب الشقيق الأول للوزير السابق نسيم ضيافات المتهم “خ. ضيافات”.

القاضي: “أنت متابع بجنح الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة، تبييض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني والمشاركة في التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، هل تعترف أم تنكر؟”

المتهم: “لا سيدي الرئيس، أنكرها تماما”.

القاضي: “حدّثنا عن دوافع مشروع جمع النفايات؟”

المتهم: “دوافع المشروع كانت حقيقية، لكن بعدما تولى أخي نسيم حقيبة الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول، تغيرت الأمور جذريا، وتحوّلت إلى نقمة علينا وبالدليل والبرهان نحن نقف اليوم أمامكم لنحاكم عن وقائع لا ناقة لنا فيها ولا جمل”.

وأردف المتهم قائلا: “سيدي الرئيس، كنت في بداية مشواري المهني كمسؤول صيانة جميع التجهيزات بشركة صناعة السيراميك بولاية سطيف لبضعة أشهر، ثم انتقلت إلى شركة إلكترونية معروفة وبعدما أثبت نفسي وخبرتي وكفاءتي في هذا المصنع تعرضت، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لعدة ضغوطات، كما عرف المصنع عدة زيارات فجائية على شاكلة مفتشين من وزارة الصناعة والتجارة وغير ذلك، ووصلوا إلى حد توجيه مساءلة بسبب رفض طريقة التوزيع غير الصحي لـ”الكمامات” في فترة “كوفيد 19″، وعلى هذا الأساس، قدّمت استقالتي”.

القاضي: “وبعدها؟”

المتهم: “سيدي الرئيس، وبعدها أودعت سيرتي الذاتية عبر العديد من الشركات والإدارات والهيئات، وربي شاهد أقول كلمة الحق، عندما يعلمون أن أخي وزير يرفضون توظيفي، ووصلت إلى حد العمل في البيت من خلال إعداد بيتزا جاهزة وبيعها بعد تلقي طلبات الزبائن عبر الأنترنت في وقت “كورونا” والدليل على كلامي هو صفحتي الرسمية التي لا تزال قائمة إلى حد اليوم عبر “الفايس بوك”، ويمكنكم التأكّد من ذلك سيدي الرئيس”.

المتهم يجهش بالبكاء ويواصل تصريحاته: “وعلى هذا الأساس سيدي القاضي ولإعالة عائلتي، قررت زوجتي أن تودع الملف لدى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ‏لإنجاز مشروع جمع النفايات، أين عرضت المشروع، بعد دراسة الملف من قبل اللجنة وتمت الموافقة على مشروع المؤسسة الصغيرة، وبعدها، قررنا كراء محل كمقر للمؤسسة حسب القانون والشروط المعمول بها، حيث قررنا تخصيص جزء لهذه المؤسسة والجزء الآخر يتم تحويله إلى حاضنة للأطفال وتوكلنا على الله”.

وواصل المتهم تصريحاته: “وبعد الموافقة، تم تمويل المشروع عن طريق قرض ثلاثي غير كفؤ، حيث تم التمويل من البنك بقرض قدره حوالي 690 مليون والوكالة بحوالي 150 مليون سنتيم، والمساهمة الشخصية بحوالي 150 مليون سنتيم”.

القاضي: “وماذا بخصوص تحويل شخص طبيعي ومعنوي؟”

المتهم: “هو خطأ غير مقصود، سيدي الرئيس”.

القاضي: “وماذا عن حجز شاحنتين بميناء سكيكدة؟”

المتهم: “واجهت مشكل إخراج الشاحنتين من ميناء سكيكدة، بسبب نقص وثيقة فقط”.

القاضي: “وعلى هذا الأساس، اتصلت بشقيقك؟”

المتهم: “والله والله والله.. لم أطلب التدخل من أخي ولم يتدخل أصلا”.

القاضي: “كل هذه العراقيل والصعوبات التي تسردها على مسامعنا ولم يتدخل شقيقك الوزير، فمن أخبره إذن بقضيتك؟”

القاضي: “ربما الوالدة أخبرته بذلك”.

وفي هذا الأثناء القاضي يثور ويطلب من مدير وكالة “أناد” سطيف سابقا المثول أمام هيئة المحكمة ويواجهه مع المتهم، ويسأله: من طلب منك الاستفسار حول مشكل حجز الشاحنتين بميناء سكيكدة؟ ليرد عليه المتهم قائلا: اتصل المدير العام للوكالة والوزير ضيافات نسيم شخصيا.

القاضي ينظر إلى المتهم جيدا ويعود إلى استجوابه.

القاضي: وماذا عن المخبزة والمتابعات القضائية؟

المتهم: في سنة 2008 كان والدي يملك مستودعا وعرض علي إنجاز مخبزة وبطبيعة الحال وافقت على ذلك وفي سنة 2009 أودعت ملف مشروع مخبزة على مستوى وكالة تشغيل الشباب بولاية سطيف، بعد أن قمت بتهيئة المحل بالمسكن العائلي للوالد، وبعدها حظيت بالموافقة.

القاضي: بكم التمويل؟

المتهم: 400 مليون.. تحصلت على قرض في إطار الدعم لذات الوكالة تم تمويله وفق مبلغ 280 مليون سنتيم من البنك و70 مليون سنتيم من الوكالة ومساهمة شخصية بـ75 مليون سنتيم، باعتبار أنها مخبزة عادية وليست صناعية.

القاضي: وكيف تمت متابعتك قضائيا؟

المتهم: في سنة 2011 انطلق مشروع المخبزة، حيث تحصلت على مناقصة لتزويد جامعة سطيف بالخبز، وبعد مدة توقفت عن العمل معهم بسبب ظروف قاهرة وعدم المقدرة على المواصلة، وقمت بتسديد مبلغ 28 مليون سنتيم من القرض، لكن ظروفي دفعتني إلى التوقف عن التسديد، إلى غاية سنة 2015، حيث تم تعويض مبلغ القرض من قبل وكالة تأمين أخطار القروض وبعدها تمت متابعتي قضائيا.

القاضي: واصل؟

المتهم: القضية مازالت سارية في المحكمة الإدارية بعد أن استأنفت في القرار الصادر ضدي، وأنا طلبت منهم إعادة الجدولة وسنرى ماذا سيحدث بعد ذلك، سيدي الرئيس، لقد تمت متابعتي قضائيا وأخي كان وزيرا.

القاضي: وماذا عن عتاد المخبزة الذي استفدت منه واختفى تماما؟

المتهم: عتاد المخبزة قمت بالاحتفاظ به بالقرب من مسكن أصهاري في دوار مروانة بولاية باتنة، بعدها سافرت إلى دولة الإمارات أين حصلت على وظيفة في إحدى الشركات كتقني في مجال الإلكترونيات من سنة 2011 إلى غاية سنة 2017، وبعد عودتي إلى أرض الوطن بقيت من دون عمل إلى غاية إنشاء مؤسسة متعددة النشاطات رفقة زوجتي.

ضيافات شقيقي لكن لا تربطني معه علاقة عمل

القاضي ينتقل إلى استجواب الشقيق الثاني للوزير السابق “ضيافات.ع”

القاضي: أنت متابع بجنح الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان الموظفين من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة، تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مهني والمشاركة في التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي للممتلكات وأموال عمومية إلى جانب جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، هل تعترف أم تنكر؟

المتهم: لا، أنكرها تماما سيدي الرئيس.

القاضي: ضيافات نسيم شقيقك؟

المتهم: نعم سيدي الرئيس، نسيم شقيقي الأكبر.

القاضي: أنت صاحب شركة DIATECH HYDRO وهي مختصة في أي مجال؟

المتهم: هي شركة ذات رأس مال خاص، مختصة في أشغال الحفر والري والتهيئة الريفية وأشغال التهيئة إلى جانب كراء الآلات.

القاضي: حدّثنا عن تعاقدك مع شركة “ألريم”؟

المتهم: التعاقد كان بطريقة عادية وقانونية، كما أنني تعاملت مع هذه الشركة قبل أن يتولى أخي منصب وزير.

القاضي: أول عقد بينك وبين هذه الشركة، كيف تم؟

المتهم: أبرمت العقد الأول مع شركة “ألريم” لمدة 7 أشهر وهذا بعد أن خفضت أسعار كراء الآلات إلى أدنى حد، وبعدها سيدي الرئيس لم أتلق مستحقاتي.

القاضي: لنعد إلى شركة شقيقك وشريكه، ماذا استفدت؟

المتهم: إذا استفدت أنا يعني هما يستفيدان.. سيدي القاضي، أنا بعد جمود في الحصول على المشاريع قمت بتوسعة نشاط شركة DIATECH HYDRO بإضافة قيد رسكلة النفايات البلاستيكية غير الحديدية، حيث قدمت طلبا للاستفادة من عتاد سنة 2020 في إطار دعم المقاولاتية إلا أنني لم أستفد من القرض المالي أو العتاد رغم قبول ملفي، وبعد تعيين شقيقي نسيم في منصب وزير، تنازل عن تسيير شركة SARL BIKKAA TOON التي كانت بشراكة مع صديقه، وبعدها أصبحت شريكا مسيرا في هذه الشركة المختصة في تنظيم الحفلات، حيث لم استفد من أي مشروع.

القاضي: ما هي علاقتك بالمتهم “ط. مختار”؟

المتهم: لا تربطني أي علاقة به وأنا قمت بإيداع الملف لدى شركة “ألريم” بطريقة عادية وتحصلت على الاستشارة.

القاضي: ما هي العلاقة بينك وبين “ط. مختار” وضيافات؟

المتهم: سيدي الرئيس، قلت لكم أن لا علاقة لي بـ” ط.م”، أما نسيم ضيافات فهو شقيقي الأكبر في العائلة، نعم، لكن في العمل كل واحد لوحده.

القاضي: كيف أبرمت العقد الأول والثاني ثم الملحق وبعد التمديد في شركة “ألريم”؟

المتهم: سيدي الرئيس، بعد الإعلان الذي قامت به الشركة قدمت عرضا رفقة 6 شركات وبطبيعة الحال بعد أن خفضت الأسعار، وبعد شهرين اتصلوا بي وأخبروني بأن الصفقة لشركتي وطلبوا مني إحضار آلاتي.

وأضاف: في العقد الأول كانت شركتي لم تبدأ في العمل لمدة 7 أشهر وبعد انتهاء مدة العقد، اقترحوا علي التفاوض معهم من خلال إبرام عقد ثان لمدة 6 أشهر بشرط أن ألغي العقد الأول.. سيدي الرئيس كل شهر كنت أسجل حضوري وأعد ورقة الطريق .

القاضي: ولكن لم تنجز أي أشغال؟ كما أن الخبرة تقول إنك تحصلت على التسبيقات قبل مباشرة الأشغال؟

المتهم: خلال العقد الأول والثاني لم أستفد من شيء، وبعدها قررت أن أنسحب وأسترجع الآلات، لكن المدير العام بالنيابة طلب مقابلتي، وخلال لقائي به قلت له بالحرف الواحد “لازم نفسخوا العقد” واقترح علي إبرام عقد آخر وأعطاني صكا بـ400 مليون كتسبيق.

القاضي: شقيقك لم يتصل بك ليخبرك عن التعاقد مع شركة “ألريم”؟

المتهم: سيدي الرئيس، شقيقي لم يتصل بأحد، بل بالعكس منذ أن تم تنصيبه كوزير “زاد فينا العين”.

القاضي: لكن المتهم “ط.م” صرح أن شقيقك ضيافات نسيم اتصل به بخصوص كراء الآلات.

المتهم: لا سيدي الرئيس لم يحدث ذلك ولم يتدخل شقيقي نسيم.

القاضي: كيف تلقيت إذن التسبيقات؟

المتهم: بطريقة جد عادية سيدي الرئيس وبدون تدخل أي كان سواء شقيقي أو شخص آخر.