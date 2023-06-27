ضيوف الرحمن يصعدون عرفات لأداء الركن الأعظم (فيديو)

بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة.

وفي هذا اليوم الأغر تصدح حناجر ضيوف الرحمان ملبين مهللين مكبرين متضرعين مستغفرين ذاكرين الله كثيرا داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة إلى أن تغرب شمس اليوم يوم يباهي فيه الله بأهل عرفات أهل السماء يوم تعتق فيه الرقاب من النار.

وسينصت الحجاج إلى خطبتي عرفة يلقيهما إمام في كل خيمة نزل بها حجاجنا الميامين ثم تقام صلاتا الظهر والعصر جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويُصلّون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة؛ تأسيًا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بات فيها وصلى الفجر.

ثم يتوجه إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ثم يليه النحر أي ذبح الهدي ثم يحلق الحجاج أو يقصرون ويليهما طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة.