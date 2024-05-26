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طائرات الاحتلال تقصف مخيّما للنازحين في رفح

الشروق أونلاين
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طائرات الاحتلال تقصف مخيّما للنازحين في رفح
ح.م
رفح

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد، مخيما للنازحين شمال غربي رفح في قطاع غزة بأكثر من 8 صواريخ، ما أسفر عن استشهاد 28 فلسطينيا.

وقالت لجنة الطوارئ في رفح، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في عدوانه على غزة، بقصف خيام النازحين شمال غربي رفح.

وتأتي هذه المجزرة أياما بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، قرارا يدعو الاحتلال إلى وقف عدوانه على رفح على الفور.

وتناقلت وسائل إعلام ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو، تظهر مشاهد مروّعة لآثار العدوان الإسرائيلي على المخيّم.

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