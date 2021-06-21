-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الانتخابات التشريعية: إيداع 35 شخصا الحبس بتهم تتعلق بالتزوير
الجزائر
المدير العام يكشف تطورات الملف

طائرات بدون طيار”درون” لمراقبة حرائق الغابات

الشروق أونلاين
  • 559
  • 0
طائرات بدون طيار”درون” لمراقبة حرائق الغابات

كشف المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الإثنين، عن شروع مصالحه في العمل مع المعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية من أجل انجاز “درون” خاص لمراقبة ومكافحة الحرائق. 

وأكد محمودي خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المديرية تعتزم اقتناء طائرات قاذفة للمياه، فضلا عن طائرات دون طيار لإخماد الحرائق في الأماكن الوعرة.

وقال المتحدث ذاته إنه تم اقتناء 80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي من مصنع تيارت التابع لوزارة الدفاع الوطني.

حيث تم في هذا الصدد اعداد دفتر شروط مع وزارة الداخلية لاقتناء أو كراء طائرات صغيرة قاذفة للمياه وهو ما يعول عليه في المراحل الأولى للتدخل من أجل حصر انتشار الحرائق.

من جهة أخرى، أوضح ضيف الأولى أن التحريات أسفرت عن توقيف 68 شخصا تم حبس 32 متهما، بينما تم وضع الثلث تحت الرقابة القضائية والثلث الآخر أفرج عنهم.

وعن الخسائر، أكد المتحدث أن الدولة قامت بتعويض المتضررين بقيمة بلغت 700 مليون دينار جزائري ، مشيرا إلى أن هذا راجع إلى غياب ثقافة التأمين.

مقالات ذات صلة
5084 محبوس يجتازون امتحان البكالوريا

5084 محبوس يجتازون امتحان البكالوريا

القضاء يحقق في ملفات فساد بـ “مطاحن سطيف”

القضاء يحقق في ملفات فساد بـ “مطاحن سطيف”

المؤثرات العقلية.. قنابل موقوتة ومسار إنتاج مُلغّم بالمخاطر

المؤثرات العقلية.. قنابل موقوتة ومسار إنتاج مُلغّم بالمخاطر

القطاع السياحي يراهن على تسريع حملة التلقيح لتجاوز الأزمة

القطاع السياحي يراهن على تسريع حملة التلقيح لتجاوز الأزمة

في 5 نقاط.. هذه هي الخطوات الدستورية التي تلي الانتخابات التشريعية

في 5 نقاط.. هذه هي الخطوات الدستورية التي تلي الانتخابات التشريعية

بعد 10 أيام من البحث.. العثور على جثة الغريق المفقود بتيبازة   

بعد 10 أيام من البحث.. العثور على جثة الغريق المفقود بتيبازة   

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد