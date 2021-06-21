طائرات بدون طيار لمراقبة حرائق الغابات

المدير العام يكشف تطورات الملف

كشف المدير العام لمحافظة الغابات علي محمودي، الإثنين، عن شروع مصالحه في العمل مع المعهد الوطني للتكنولوجيا الصناعية من أجل انجاز “درون” خاص لمراقبة ومكافحة الحرائق.

وأكد محمودي خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن المديرية تعتزم اقتناء طائرات قاذفة للمياه، فضلا عن طائرات دون طيار لإخماد الحرائق في الأماكن الوعرة.

وقال المتحدث ذاته إنه تم اقتناء 80 شاحنة مصهرجة للتدخل الأولي من مصنع تيارت التابع لوزارة الدفاع الوطني.

حيث تم في هذا الصدد اعداد دفتر شروط مع وزارة الداخلية لاقتناء أو كراء طائرات صغيرة قاذفة للمياه وهو ما يعول عليه في المراحل الأولى للتدخل من أجل حصر انتشار الحرائق.

من جهة أخرى، أوضح ضيف الأولى أن التحريات أسفرت عن توقيف 68 شخصا تم حبس 32 متهما، بينما تم وضع الثلث تحت الرقابة القضائية والثلث الآخر أفرج عنهم.

وعن الخسائر، أكد المتحدث أن الدولة قامت بتعويض المتضررين بقيمة بلغت 700 مليون دينار جزائري ، مشيرا إلى أن هذا راجع إلى غياب ثقافة التأمين.