طائرات روسية تدخل أجواء كوريا الجنوبية.. وسيول تردّ

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، إن طائرات عسكرية روسية دخلت المنطقة الجويّة للبلاد دون إنذار مسبق، ما دفع القوات الجوية الكورية إلى إرسال مقاتلات إلى مكان الحادث.

ونقلت وكالة يونهاب الرسمية من بيان للهيئة العسكرية:”فيما يتعلق بدخول الطائرات العسكرية الروسية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية، اتخذ جيشنا خطوات تكتيكية استعدادًا لأي حوادث محتملة”. وأوضحت الوكالة أن منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لا تعتبر ضمن المجال الجوّي الإقليمي للبلاد، لكن دخولها يلزم الطائرات الأجنبية بتعريف نفسها.

كوريا الجنوبية “تتأسف” إزاء خطوة “مخيّبة للآمال” من اليابان

وفي 15 أوت 2022، عبّرت كوريا الجنوبية عن أسفها العميق إزاء إرسال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قربانا لضريح حربي يرمز حسبها للماضي الاستعماري لليابان.

وأرسل كيشيدا في وقت سابق من اليوم، قرابين إلى ضريح ياسوكوني في طوكيو، الذي تعتبره كوريا الجنوبية والصين رمزا للنزعة التوسّعية اليابانية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتتزامن خطوة رئيس الوزراء الياباني مع ذكرى استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. وتحتفل كوريا الجنوبية بنفس التاريخ (15 أوت) على أنه يوم استقلالها من الحكم الاستعماري لليابان الذي استمرّ إلى غاية 1945.

وقالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية إن “الحكومة تعرب عن خيبة أملها وأسفها، لأن القادة المسؤولين من الحكومة والبرلمان في اليابان أرسلوا قربانا مرة أخرى أو كرّروا زياراتهم لضريح ياسوكوني”.

ويكرّم ضريح ياسوكوني الواقع وسط طوكيو 2.5 مليون قتيل ياباني، من بينهم 14 قائدا عسكريا تعتبرهم كوريا الجنوبية مجرمي حرب من الدرجة الأولى في الحرب العالمية الثانية.