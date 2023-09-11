طائرات وسفن حربية صينية تقترب من تايوان

قالت وزارة الدفاع في تايوان يوم الإثنين، إنها رصدت اقتراب 26 طائرة و13 سفينة حربية تابعة للجيش الصيني من المنطقة المتاخمة للجزيرة.

وجاء في بيان للوزارة التايوانية:”تم اكتشاف 26 طائرة و13 سفينة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، حول تايوان، بحلول الساعة الخامسة صباحًا (العاشرة ليلا بتوقيت الجزائر)”.

وأضاف البيان أن الجيش التايواني “راقب الوضع، وكلف طائرات وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة”.

وتعتبر الصين تايوان، وهي جزيرة لا تتجاوز مساحتها 37 ألف كلم مربع، مقاطعة تابعة لها في إطار مبدأ “الصين الواحدة”.