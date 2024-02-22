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رياضة

طائرة الأهلي المصري تتعرض لحادث والإدارة تطالب بتأجيل مباراة ميدياما

عمر سلامي
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طائرة الأهلي المصري تتعرض لحادث والإدارة تطالب بتأجيل مباراة ميدياما
ح.م
الأهلي المصري

تقدم النادي الأهلي بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتأجيل مباراته ضد ميدياما الغاني، التي كانت مقررة الجمعة المقبل، بعد تعرض الطائرة التي لحادث حال دون استكمالها للرحلة إلى كوماسي.

وقال النادي الأهلي في بيان رسمي نشره على صفحته الرسمية: “تعرضت الطائرة التي تقل بعثة فريق الأهلي مساء اليوم (الأربعاء) إلى كوماسي، للقاء ميدياما الغاني بدوري أبطال إفريقيا لظروف طارئة أجبرتها على عدم استكمال الرحلة، وهبطت الطائرة قبل أربع ساعات بمطار أكرا للتزود بالوقود”.

وأضاف: “وأثناء قيام الآلية المخصصة من المطار لتحريك الطائرة تمهيدا للإقلاع، اصطدمت بمقدمة الطائرة، مما تسبب في إلحاق ضرر كبير بها جعلها غير صالحة للطيران في الوقت الراهن”.

وتابع: “وفي ضوء هذه الأحداث جرت اتصالات عاجلة مع “الكاف” لإخطاره بما حدث، واتخاذ ما يلزم نحو تأجيل المباراة، حتى يتمكن فريق الأهلي من الوصول إلى كوماسي والمشاركة في اللقاء”.

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