طائرة تغيّر مسارها بسبب فعل قامت به سيدتان

انتهى المطاف بطائرة أمريكية إلى تغيير مسارها وتحولها إلى مطار دنفر الدولي بعد اندلاع شجار بين سيدتين كانتا على متنها.

وكان من المقرر أن تصل الرحلة إلى لاس فيغاس في التاسعة والنصف مساء، إلا أنها تأخرت حوالي ساعة لأن الطائرة اضطرت إلى تغيير مسارها بسبب شجار بين امرأتين تبادلتا الشتائم والصراخ.

ولم تتمكن مضيفة الطائرة من تهدئة المرأتين، ما جعلها تنقل إحداهما إلى مقعد مختلف، بينما طلب منهما الركاب الصمت بعد أن تعالى صراخهما.

وقال أحد الركاب أن إحدى السيدتين ضربت شخصا على رأسه بينما كانت في طريقها إلى الحمّام.

وتم تحويل مسار الرحلة إلى دنفر حتى يمكن إخراج المرأتين من الطائرة وتسليمهما للشرطة، واستجواب بعض الركاب بشأن المعركة التي اندلعت بينهما.

وتمكنت الطائرة من مواصلة رحلتها بعد إنزال المرأتين المتشاجرتين، ووصلت إلى لاس فيغاس بعد ساعة من موعدها الأصلي.