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على متنها 271 راكبا..

طائرة تفقد قائدها بعد وعكة مفاجئة في الحمام

الشروق أونلاين
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طائرة تفقد قائدها بعد وعكة مفاجئة في الحمام
خطوط "لاتام" الجوية

توفي طيار بعد سقوطه في حمام الطائرة التابعة لخطوط “لاتام” الجوية، والتي كانت متوجهة من ميامي إلى تشيلي، وعلى متنها 271 راكبًا. 

وأفادت صحيفة the Independent البريطانية أنّ الكابتن إيفان أندور شعر بتوعكٍ بعد ثلاث ساعات من الرحلة. حيث تلقى علاجاً طارئاً من الطاقم بعد انهياره في الحمام.

وكشفت خطوط لاتام الجوية أن الرحلة التي كانت على طريق ميامي – سانتياغو اضطرت إلى الهبوط في مطار توكومين الدولي في بنما. بسبب حالة طبية طارئة لأحد أفراد طاقم القيادة الثلاثة.

وجاء في بيان الشركة الجوية: “عندما هبطت الطائرة قدمت خدمات الطوارئ المساعدة المنقذة للحياة، لكن الطيار تُوفِّي للأسف”، حسب الصحيفة البريطانية.

وأعلن المنقذون مباشرة بعد نزول الطائرة بمطار توكومين الدولي في بنما سيتي، عاصمة بنما. أن الكابتن أندور، طيارٌ مخضرم تصل خبرته إلى 25 عاماً قد توفي، عن عمر 56 سنة.

وغادرت طائرة خطوط “لاتام” الجوية بعد هذه الحادثة مطار بنما سيتي، وواصلت رحلتها إلى تشيلي.

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