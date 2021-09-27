طائرة خاصة لمنتخب النيجر للتنقل إلى الجزائر

يواجهون الخضر يوم 8 أكتوبر القادم بالبليدة

علمت الشروق من مصادر مؤكدة أن وزارة الشباب والرياضة بالنيجر منحت رسميا موافقتها على طلب اتحاد الكرة بمنحها طائرة خاصة للتنقل إلى الجزائر لإجراء مباراة الجولة الثالثة من تصفيات كاس العالم 2022 المقررة بملعب تشاكر بالبليدة يوم الثامن من أكتوبر القادم بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وحسب مصدر الشروق فإن بعثة منتخب النيجر ستصل إلى الجزائر يوم الثلاثاء الخامس من أكتوبر ليلا، وستكون الإقامة في أحد الفنادق القريبة من مطار هواري بومدين الدولي.

وستجري تشكيلة النيجر أول حصة تدريبية يوم السادس من أكتوبر قد تكون بنسبة كبيرة بملعب الرويبة، بينما أخر حصة تدريبية لكتيبة المدرب جون ميشال كفالي ستجرى 24 ساعة قبل موعد المباراة بملعب تشاكر البليدة .

وسيغادر النيجيريون الجزائر صبيحة السبت 9 أكتوبر، تحضيرا لمواجهة الجولة الرابعة أمام الخضر يوم الثلاثاء 12 أكتوبر بداية الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، علما أن الفيفا عينت طاقم تحكيم غاني لادارة مباراة الجولة الثالثة بالبليدة وهم السادة : دانييل لاريا، حكم الساحة ومُساعدَيه بروبي كواسي أتشيبونغ وأتيماكا بول كودزو،في حين يدير مباراة العودة ثلاثي تحكيم من السينيغال وهم السادة سي عيسى حكم رئيسي، ويساعده في مهمته توري سيريني شيخ وبانغورا نوه.