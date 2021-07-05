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رياضة

طائرة خاصة لنقل أنصار شبيبة القبائل إلى البنين

سليم .ع
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طائرة خاصة لنقل أنصار شبيبة القبائل إلى البنين

قررت إدارة شبيبة القبائل نقل 350 مناصر، إلى بالبنين، لحضور مباراة نهائي كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، المرتقب في العاشر من جويلية الجاري في ملعب الصداقة بالعاصمة كوتونو، بين شبيبة القبائل والرجاء البيضاوي المغربي.

وستخصص طائرة خاصة، لنقل الأنصار يوم المباراة، على أن تكون العودة إلى الجزائر مباشرة عقب نهاية اللقاء. قرار الشبيبة الذي جاء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، يهدف إلى تواجد الأنصار إلى جانب لاعبيهم لمنحهم الدعم اللازم في المواجهة، ومن الممكن تخصيص طائرة ثانية، في حال تواجد طلب كبير من أنصار من أجل التنقل.

وحددت تكلفة تنقل المناصر الواحد بحوالي 13 مليون سنتيم، وتباع التذاكر لدى وكالة “تورينغ”، وسمحت السلطات البنينية بدخول 12 ألف مناصر لمتابعة مباراة النهائي، في ملعب الصداقة، الذي تتسع مدرجاته لعشرين ألف مناصر.

من جهة أخرى وبعد فوزها على نجم مقرة، سهرة الأحد بهدف دون رد، تشرع شبيبة القبائل في التحضير لنهائي كأس “الكاف”، في ملعب 1 نوفمبر في تيزي وزو، على أن تتنقل التشكيلة بعد غد الأربعاء إلى البنين تحسبا لمواجهة الرجاء البيضاوي.

للإشارة فقد عرفت مباراة مقرة لحساب الجولة 29 من الرابطة المحترفة الأولى، مشاركة سوياد كأساسي، ما يؤكد جاهزيته للموعد الإفريقي، في حين لا يزال المهاجم زكرياء بولحية يسابق الزمن من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها على مستوى الركبة اليمنى، للحاق بالمباراة النهائية.

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