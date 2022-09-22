طائرة خاصة ومكان باسمه في كامب نو.. الكشف عن شروط ميسي للبقاء في برشلونة

كشفت صحيفة “الموندو” الإسبانية تفاصيل مثيرة بشأن مفاوضات ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، مع إدارة النادي الكتالوني في صيف 2020 للتوقيع على عقده الجديد.

ورحل ميسي عن برشلونة الصيف الماضي منضمًا إلى باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده.

وأعلن النادي الكتالوني في صيف 2021 أنّ سبب رحيل البرغوث هو مرور النادي بأزمة مالية جعلت من الصعب توقيع عقد ميسي ومنحه الراتب المناسب في ظل تعنت رابطة أندية الدوري الإسباني فيما يخص قانون اللعب المالي النظيف.

ولكن صحيفة “الموندو” كشفت أنّ طلبات النجم الأرجنتيني كانت مبالغ فيها ووصفتها بالـ “قاسية”.

وبحسب “الموندو” فإنّ إدارة برشلونة حاولت تمديد عقد ميسي في صيف 2020 ولكنّه طلب الحصول على 10 ملايين يورو مكافأة توقيع العقد الجديد، كما اشترط الحصول على تعويض مادي عن خصم راتبه خلال فترة جائحة كورونا مع فوائد تصل إلى 3%.

وأوضحت الصحيفة أنّ البرغوث طلب أيضًا أن يُمنح الحق في مغادرة النادي وقتما شاء وأن يصبح الشرط الجزائي 10 آلاف يورو فقط.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل طلب وجود مهبط لطائرته الخاصة في كامب نو والتي توفرها النادي لنقل اللاعب وزميله لويس سواريز – قبل أن يرحل عن النادي – والعائلة في فترة عطلة أعياد الميلاد.

ميسي أيضًا اشترط أن يتحمل برشلونة أي زيادة متوقعة في الضرائب على الدخل ولا يتأثر راتبه بالأمر، وأن يجدد حتى صيف 2023.

وقال برشلونة في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي: “بالنظر إلى المعلومات التي نشرتها اليوم صحيفة ألموندو بعنوان (تسريبات برشلونة.. ملفات النادي السرية الجزء 1)، فإن النادي مستاء من التسريب المتعمد لهذه المعلومات التي تُعتبر جزءاً من عملية قانونية”.

وأضاف البيان: “يعبّر النادي عن أسفه، لأن وسائل الإعلام فخورة بقدرتها على الوصول إلى مستندات ورسائل بالبريد الإلكتروني تُعد جزءاً من تحقيق (بارسا غيت)، في وقت لما يتم نشر هذه المعلومات رسمياً”.

فيما أكدت صحيفة “ماركا” أن بعد تولي لابورتا مسؤولية إدارة النادي، وافق برشلونة على جميع الطلبات، باستثناء طلبين، الأول هو إلغاء الشرط الجزائي أو وضعه بقيمة مالية قليلة، والثاني مكافأة التوقيع البالغة 10 ملايين يورو، ومن بعدها قطع معسكر ميسي المفاوضات.

وربما قام معسكر ميسي بعد ذلك بتعديل طلباته، بالنظر إلى حقيقة أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة جديدة، وذلك قبل أن يقول الدوري الإسباني “لا” من خلال رفض تسجيل عقد البرغوث، حيث خرج الأرجنتيني إلى فريق باريس سان جيرمان في نهاية المطاف.

وشهر مارس 2022، أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يرغب في مغادرة نادي باريس سان جيرمان، و العودة إلى برشلونة الموسم المقبل..

وذكر برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني الشهير، أن اللاعب يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان، بعد تعرضه لصافرات استهجان من جمهور النادي، قبل وأثناء مباراة بوردو، الأحد، في الدوري الفرنسي.

وكان الصحفي الإسباني، جيرارد روميرو، قد أكد أن خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، اتصل بمسؤولي برشلونة في الأيام الأخيرة، واستفسر عن إمكانية عودة “ليو” إلى “كامب نو”.

ويرتبط ميسي مع باريس سان جيرمان بعقد حتى صيف 2023، مع إمكانية التجديد لموسم آخر.