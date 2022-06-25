طائرة خاصّة لِدوليَين جزائريَين سيحضران حفل افتتاح “العرس” المتوسّطي

شدّ اللاعبان الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي وآدم الوناس، السبت، الرّحال جوّا نحو مدينة وهران.

وسيحضر بلايلي وزرقان حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسّط، بِالملعب الجديد لِمدينة وهران “ميلود هدفي”، سهرة السبت.

وخصّصت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط 2022، طائرة صغيرة استقلّها بلايلي وزرقان للتوجّه نحو عاصمة الغرب الجزائري.

وفضلا عن ثنائي “الخضر” الوارد ذكره أعلاه، سيحضر حفل الافتتاح أيضا الناخب الوطني جمال بلماضي، والمدافعان حسين بن عيادة وأحمد توبة ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم محمد الأمين عمورة.