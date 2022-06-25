-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

طائرة خاصّة لِدوليَين جزائريَين سيحضران حفل افتتاح “العرس” المتوسّطي

علي بهلولي
  • 884
  • 0
طائرة خاصّة لِدوليَين جزائريَين سيحضران حفل افتتاح “العرس” المتوسّطي

شدّ اللاعبان الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي وآدم الوناس، السبت، الرّحال جوّا نحو مدينة وهران.

وسيحضر بلايلي وزرقان حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسّط، بِالملعب الجديد لِمدينة وهران “ميلود هدفي”، سهرة السبت.

وخصّصت لجنة تنظيم ألعاب البحر المتوسّط 2022، طائرة صغيرة استقلّها بلايلي وزرقان للتوجّه نحو عاصمة الغرب الجزائري.

وفضلا عن ثنائي “الخضر” الوارد ذكره أعلاه، سيحضر حفل الافتتاح أيضا الناخب الوطني جمال بلماضي، والمدافعان حسين بن عيادة وأحمد توبة ومتوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم محمد الأمين عمورة.

مقالات ذات صلة
“طبعة وهران ستكون الأفضل في تاريخ ألعاب المتوسط”

“طبعة وهران ستكون الأفضل في تاريخ ألعاب المتوسط”

“تشيفيرين” مُوبّخا أندية أوروبا.. ماذا نقول عن العامل المُتهالك؟

“تشيفيرين” مُوبّخا أندية أوروبا.. ماذا نقول عن العامل المُتهالك؟

المُفتّش الطاهر وعبد القادر شاعو رفقة أوّل مُتوّج بِميدالية متوسّطية

المُفتّش الطاهر وعبد القادر شاعو رفقة أوّل مُتوّج بِميدالية متوسّطية

وهران قبلة متوسطية بامتياز وأعين ساكنيها لا تنام

وهران قبلة متوسطية بامتياز وأعين ساكنيها لا تنام

وهران.. عروس المتوسط

وهران.. عروس المتوسط

البطولة السعودية الوجهة المحبذة للاعب الجزائري خلال هذه الصائفة

البطولة السعودية الوجهة المحبذة للاعب الجزائري خلال هذه الصائفة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد