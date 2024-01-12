طائرة “درون” تتجسس على تدريبات “الخضر”

حاولت طائرة “درون” التجسس على تدريبات المنتخب الوطني في كوت ديفوار، من خلال التحليق في سماء ملعب بواكي، ما جعل الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي يوقف التدريبات.

وتدخلت الشرطة الإيفوارية المسؤولة عن تأمين بعثة “الخضر” في كوت ديفوار، لإيقاف الطائرة التي حلقت أعلى ملعب تدريب “الخضر” وإنهاء الموقف، بعدما طلب منها ذلك من قبل الجهاز الفني لـ”محاربي الصحراء”.

وتسبّبت هذه الحادثة في أزمة حقيقية وسط تدريبات المنتخب الوطني، وتعود إلى قيام أحد الصحفيين الإيفواريين بتشغيل طائرة بدون طيار بدأت في التحليق فوق الملعب، وبينما توقّع الجانب الجزائري قيام أحد المنافسين بالتجسس على” الخضر”، فقد تبين أن وراء القصة هو صحفي إيفواري مسؤول عن تغطية أخبار منتخب “الخضر” لصالح إحدى وسائل الإعلام الجزائرية.

وخاض المنتخب الوطني الحصة التدريبية الأولى، مساء يوم الأربعاء الفارط، وهي الحصة التي كانت مغلقة أمام الجمهور.