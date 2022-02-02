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طائرة كاميرونية بمدرج من الخشب.. صورة تصنع الحدث بمناسبة الكان

الشروق أونلاين
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طائرة كاميرونية بمدرج من الخشب.. صورة تصنع الحدث بمناسبة الكان
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في ظلّ الانتقادات التي طالت تنظيم الكاميرون لمنافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادعى ناشروها أنها لدرج طائرة تحمل شعار طيران الكاميرون مصنوع من الخشب. إلا أن الادعاء غير صحيح، والصورة مركّبة ولا علاقة لها بالكاميرون.

يظهر في الصورة رجل يصعد طائرة كُتب على جانحها “طيران الكاميرون” باستخدام درج خشبي. وجاء في التعليق المرافق “شركة الطيران بالكاميرون…”.

حصدت الصورة مئات المشاركات على موقع فيسبوك باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية.

ممثل طيران الكاميرون ينفي

نفى ممثل من طيران الكاميرون لوكالة فرانس برس أن تكون الطائرة تابعة للشركة.

وقال “تسجيل الطائرة الظاهرة في الصورة لا يتطابق مع رمز اتحاد النقل الجوي الدولي IATA. كما أن موقع شعار طيران الكاميرون لا يشبه شعارنا من ناحية التصميم”.

إذا ما حقيقة الصورة؟

أرشد التفتيش عبر محركات البحث إلى صور مشابهة لا تحمل شعار طيران الكاميرون ومنشورة على الإنترنت منذ أكثر من سنتين.

ويبدو في الصور أن الطائرة تحمل شعار AJY وليس شعار طيران الكاميرون.

وأكد الرجل الذي نشر الصور عبر حسابه على فيسبوك في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه هو من التقطها.

وقامت فرانس برس بتحليل الصورة من خلال برنامج Metadata 2Go فتبيّن أن الصورة التقطت في 30  جويلية 2019 في “إيوو” في الكونغو، ولا علاقة لها بالكاميرون أو بتنظيمها لكأس أمم إفريقيا.

المصدر: فرانس برس

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