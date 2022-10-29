طائرة منتخب الكونغو كادت تتحطّم ومباراة الجزائر تتأجّل

قرّر الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، السبت، تأجيل مباراة المنتخب الأولمبي الجزائري وضيفه فريق الكونغو الديموقراطية.

وكان يُفترض تنظيم المواجهة بِملعب “8 ماي 1945” بِسطيف، السبت انطلاقا من الساعة السادسة مساءً. لِحساب إياب الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

وقرّرت “الكاف” برمجة المباراة هذا الأحد، في التوقيت والميدان ذاتهما.

واتّخذت هيئة الرئيس باتريس موتسيبي القرار المذكور أعلاه، بِطلب من اتحاد الكونغو الديموقراطية لِكرة القدم، بعد تأخّر وصوله إلى الجزائر.

وفي منشور كونغولي مُتداول (مُدرج أدناه)، يُوضّح أصحابه أن طائرة المنتخب الأولمبي الكونغولي أقلعت، قبل أن تعود إلى مطار العاصمة كينشاسا بعد ساعة ونصف الساعة من الطيران، بِسبب عطب كهربائي “مُميت”، كاد ينجم عنه تحطّم المركبة الجوّية.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم يُصدر الاتحاد الجزائري لِكرة القدم أيّ بيان.

خسارة ثقيلة

خسر المنتخب الوطني الأولمبي بِنتيجة ثقيلة حصيلتها أربعة أهداف لِهدف واحد، أمام فريق الكونغو الديموقراطية، مساء الأحد.

واحتضنت مدينة لوبومباشي الكونغولية أطوار هذه المباراة، في ملعب معشوشب اصطناعيا، بِرسم ذهاب الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات كأس إفريقيا 2023 لِفئة الآمال. تحت إدارة تحكيم من ساوتومي وبرانسيب.

وتلقّت شباك حارس المنتخب الوطني لِأقلّ من 23 سنة ونادي شباب بلوزداد رضوان معاشو ثلاثية كونغولية، بعد 20 دقيقة فقط عن انطلاق المباراة. ما يعني أن لاعبي الناخب الوطني نور الدين ولد علي سقطوا في فخّ المُنافس مُبكّرا.

وأضاف الكونغوليون هدفا رابعا في الدقيقة الـ 58. فيما أمضى توقيع آمال “الخضر” مدافع شباب بلوزداد شمس الدين بكوش، في الدقيقة الـ 85.

ولُعبت المباراة تحت أجواء تُميّز المناخ الإستوائي: الحرّ الشديد (32 درجة) والرّطوبة العالية. عِلما أن التوقيت الكونغولي هو نفسه الخاص بِالجزائر.

وتُجرى مباراة العودة بِملعب “8 ماي 1945” بِسطيف، مساء الخميس المقبل.

وتبدو مأمورية المنتخب الوطني الأولمبي صّعبة في التأهّل للدور التصفوي الأخير، ولو أن كرة القدم ليست علما دقيقا.

استدعاء 10 مغتربين

وجّه الناخب الوطني نور الدين ولد علي، الأربعاء، الدّعوة إلى 25 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الأولمبي.

وضمّت القائمة 10 لاعبين ينشطون في أندية أجنبية، بِكلّ من: فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وبلغاريا واللكسمبورغ وتونس. بينما يرتدي البقية أزياء أندية محلّية، وهي: شباب بلوزداد وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف وجمعية الشلف ونجم مقبرة.

ويشدّ المنتخب الوطني الأولمبي صباح الخميس الرّحال جوّا نحو الكونغو الديموقراطية.

ويُواجه لاعبو الناخب الوطني نور الدين ولد علي نظراءهم من المضيف فريق الكونغو الديموقراطية، في الـ 23 من أكتوبر الحالي. وتُقام مباراة العودة بِملعب سطيف في الـ 29 من الشهر ذاته. ضمن إطار الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات كأس إفريقيا لِصنف أقلّ من 23 سنة.

28 لاعبا كونغوليا في اللائحة

وجّه الناخب الوطني الكونغولي راؤول شانغو، الأحد، الدّعوة إلى 28 لاعبا لِتعزيز صفوف الفريق الأولمبي، استعدادا لِمواجهة نظرائهم الجزائريين.

وضمّت القائمة لاعبَين فقط ينشطان خارج البلاد: حارس مرمى في أنغولا، ومدافع في بلجيكا. كما جاء في بيان نشره اتحاد الكونغو الديموقراطية لِكرة القدم.

وتُجرى مباراة الذهاب في الـ 23 من أكتوبر الحالي، بِملعب “الشهداء” الذي يقع في العاصمة الكونغولية كينشاسا. وتُقام مواجهة العودة بعد 6 أيّام من ذلك، بِميدان “8 ماي 1945” بِسطيف، استنادا إلى المصدر ذاته. وكلاهما منشأتان رياضيتان بِعشب اصطناعي.

وتندرج المقابلتان ضمن إطار الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِفئة أقلّ من 23 سنة.

وبِالمقابل، دخل لاعبو المنتخب الأولمبي الجزائري، الأحد، في تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وجلب الناخب الوطني نور الدين ولد علي لاعبين ينشطون في البطولة الوطنية، على أن يُواجهوا نادي البارادو في مباراة تحضيرية، يحتضنها ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء الثلاثاء المقبل.