طائرتان جديدتان ومركز تموين جوي.. خطوة جديدة لتطوير الجوية الجزائرية

عززت الخطوط الجوية الجزائرية قدراتها التشغيلية باستلام أول طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 ضمن برنامج اقتناء 10 طائرات من هذا النوع، إلى جانب استلام أول طائرة من طراز ATR 72-600مخصصة لشركة الخطوط الجوية الداخلية ضمن برنامج اقتناء 16 طائرة، فضلًا عن تدشين مركز إنتاج جديد للتموين الجوي بطاقة تصل إلى 40 ألف وجبة يوميًا.

وحملت أول طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 اسم “الحرية”، في إطار برنامج تجديد وتدعيم أسطول الشركة وتعزيز قدراتها في النقل الجوي، فيما أُطلق على أول طائرة من طراز ATR 72-600 اسم “طاسيلي”، ضمن مسار دعم الأسطول المخصص للرحلات الداخلية.

كما دشنت الخطوط الجوية الجزائرية مركز الإنتاج الجديد “Air Taste Factory” التابع لفرع التموين، والممتد على مساحة 14.250 مترًا مربعًا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 40.000 وجبة يوميًا.

وتندرج هذه العمليات ضمن برنامج لتطوير قدرات الخطوط الجوية الجزائرية، من خلال تحديث الأسطول وتعزيز البنية التحتية والخدمات المرافقة للنقل الجوي.