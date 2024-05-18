“طابع بريدي جديد” لتخليد ثالث إحصاء عام للفلاحة في الجزائر

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي يوم السبت، مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، على مراسم إصدار طابع بريدي، بمناسبة إطلاق الإحصاء العام للفلاحة 2024.

ويأتي هذا الإصدار، حسب ما أوضحه بيان لوزارة البريد، في إطار “التعاضد الحكومي الرامي إلى إلى إيلاء الأهمية اللازمة لهذه العملية، التي تعدّ الثالثة من نوعها، بعد عامي 1973 و2001”.

حيث يجسد هذا الطابع البريدي وسم الإحصاء العام للفلاحة، بتصميمين:

الأول: يتضمن خريطة الجزائر كاملة الحدود بخلفية خضراء، تتخللها رسومات أوراق نباتات مع الشعار باللون الأبيض. مع تمثيل رسم على شاكلة يد يمنى خضراء، في مركز الخريطة، تنطلق منها 3 سنابل خضراء.

والثاني: يظهر خريطة الجزائر كاملة الحدود بخلفية سمراء، تتخللها رسومات أوراق نباتات مع الشعار باللون الأخضر. مع تمثيل رسم على شاكلة يد يمنى بيضاء، في مركز الخريطة، تنطلق منها ثلاث سنابل بيضاء.

وسيتم إصدار 200.000 نسخة من كل طابع، مرفوقة ببطاقة وصفية مكتوبة بـ 4 لغات، تحتوي على معلومات عن العملية.

وتنطلق عملية البيع في قباضات البريد الرئيسية، ابتداء من 19 و 20 ماي الجاري. وابتداء من 21 ماي في كل مكاتب البريد عبر التراب الوطني.

وسيُشرع في تنفيذ الإحصاء العام للفلاحة في الجزائر بداية من 19 ماي المقبل، على أن يستمرّ لغاية 17 جويلية 2024.