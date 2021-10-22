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طابع بريدي جزائري تونسي حول نهر يعبر البلدين

الشروق أونلاين
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طابع بريدي جزائري تونسي حول نهر يعبر البلدين

أعلن بريد تونس، عن مبادرة مشتركة مع نظيره الجزائري بإصدار طابع موحد ابتداء من الأحد القادم، حول وادي مجردة الذي ينبع من ولاية سوق اهراس ويعبر الحدود بين البلدين ويعبر التراب التونسي ليتصب في البحر الأبيض المتوسط.

وحسب بيان لبريد تونس فإنه سيصدر، الأحد 24 أكتوبر 2021، طابعا بريديا موحدا مع البريد الجزائري، حول “وادي مجردة” باعتباره موردا جغرافيا طبيعيا مشتركا بين البلدين وتأكيدا لما يجمع الشعبين التونسي والجزائري من روابط أخوة ووفاق وعلاقات تاريخية وحضارية عريقة.

ويأتي اصدار هذا الطابع المتشرك تنفيذا لتوصيات اللجنة المشتركة التونسية الجزائرية في مجال البريد المنعقدة في الجزائر بتاريخ 26 جانفي 2019.

ويعرض هذا الطـابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يوم 24 أكتوبر 2021 بجميع مكاتب البريد.

كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنيت مـن خلال الـنفذ إلى مـوقع: www.e-stamps.poste.tn

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