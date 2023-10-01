-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

طاجين الزيتون الجزائري الـ10 عالميا والأول عربيا وإفريقيا

الشروق أونلاين
  • 907
  • 0
طاجين الزيتون الجزائري الـ10 عالميا والأول عربيا وإفريقيا

أعاد موقع “تيست أطلس” المتخصّص اختيار طبق طاجين الزيتون الجزائري ضمن قائمة أفضل 100 طبق دجاج في العالم.

وحسب آخر تصنيف للموقع العالمي فقد صعد طاجين الزيتون إلى المركز العاشر عالميا، والأول عربيا وإفريقيا.

وحصل الطبق الجزائري على تقييم 4.6 من أصل 5 نقاط، وذلك حسب زوار الموقع، ما جعله يكون ضمن أفضل 10 أطباق دجاج عالمية.

وكان قد حاز السنة الماضية ذات الطبق على المرتبة الـ 33 عالميا، وفقا لتصنيف الموقع المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي.

مقالات ذات صلة
هدر 74 مليارا على مناصب وهمية بشركة “صاربي”

هدر 74 مليارا على مناصب وهمية بشركة “صاربي”

ممنوع التأخر في مشاريع السكن والمدارس والمستشفيات

ممنوع التأخر في مشاريع السكن والمدارس والمستشفيات

44 مشروع قانون في الجزائر للتلاؤم مع المعايير الدولية

44 مشروع قانون في الجزائر للتلاؤم مع المعايير الدولية

الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف مقر الداخلية بتركيا

الجزائر تدين الهجوم الذي استهدف مقر الداخلية بتركيا

ملف اللحوم والأعلاف على طاولة النقاش بالبرلمان

ملف اللحوم والأعلاف على طاولة النقاش بالبرلمان

“استشارة وطنية” لمناقشة مهام مرصد المجتمع المدني

“استشارة وطنية” لمناقشة مهام مرصد المجتمع المدني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد