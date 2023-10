طاجين الزيتون الجزائري الـ10 عالميا والأول عربيا وإفريقيا

أعاد موقع “تيست أطلس” المتخصّص اختيار طبق طاجين الزيتون الجزائري ضمن قائمة أفضل 100 طبق دجاج في العالم.

وحسب آخر تصنيف للموقع العالمي فقد صعد طاجين الزيتون إلى المركز العاشر عالميا، والأول عربيا وإفريقيا.

وحصل الطبق الجزائري على تقييم 4.6 من أصل 5 نقاط، وذلك حسب زوار الموقع، ما جعله يكون ضمن أفضل 10 أطباق دجاج عالمية.

Tajine zitoune

📍Algeria 🇩🇿

⭐ 4.6

💯 #11 best-rated chicken dish in the world

Learn about the best rated chicken dishes in the world: https://t.co/D05n4j4oab pic.twitter.com/IirFWmd3a3

— TasteAtlas (@TasteAtlas) September 30, 2023