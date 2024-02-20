طارئ بِخصوص الوضعية الصحّية لِبن ناصر

يُواجه فريق ميلان آسي الإيطالي مُضيّفه نادي ران الفرنسي سهرة الخميس المقبل، بِرسم إيّاب الدور الـ 16 من عمر منافسة الدوري الأوروبي.

وكان فريق الميلان قد فاز بِثلاثية نظيفة في لقاء الذّهاب بِميدانه، الخميس الماضي.

وذكرت قناة “سكاي سبورتس” الإيطالية مساء الثلاثاء، أن بن ناصر يُعاني بدنيا، والمدرب ستيفانو بيولي ما زال لم يتّخذ بعد قرار جلبه لِمواجهة نادي ران من عدمه.

وأضافت أن أمر استدعاء متوسّط الميدان الجزائري يُحسم هذا الأربعاء.

وكان إسماعيل بن ناصر سهرة الأحد الماضي، قد شارك أساسيا في مباراة “الروسونيري” والمُضيّف نادي مونزا، لِحساب منافسة البطولة الإيطالية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 54.