طارئ بِخصوص مستقبل بن طالب

تضاربت الأنباء الواردة من إيطاليا، الأربعاء، بِشأن مستقبل اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب.

وكان نبيل بن طالب قد أجرى فحصا طبيا السبت الماضي، تمهيدا لِانضمامه إلى فريق جنوة الإيطالي، قادما من نادي شالكه الألماني.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية صادرة الأربعاء، أن إدارة نادي جنوة غير مُتحمّسة لِانتداب بن طالب، بِسبب سلبية نتائج التقرير الطبي. عِلما أن متوسط الميدان الجزائري – البالغ من العمر 26 سنة – أجرى عملية جراحية في شهر مارس الماضي، أنهت موسمه قبل الآوان. بِمعنى آخر، أبدى مسؤولو نادي جنوة تخوّفهم من إصابة بن طالب خمس مرّات، في المنطقة نفسها وفي ظرف أقلّ من أربع سنوات فقط.

بينما نسبت تقارير صحفية إيطالية أخرى السببَ، إلى رفض مُمثّلي أعمال ومصالح بن طالب إمضاء عقد مدّته موسم واحد مع إمكانية إضافة عام آخر (احتمال)، كما اشترطته إدارة نادي جنوة. حيث أصرّوا على توقيع عقد لِمدّة موسمَين دفعة واحدة.