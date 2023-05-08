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طارق أوريغان.. ملحن من أم جزائرية في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

م.ص
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طارق أوريغان.. ملحن من أم جزائرية في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث
أرشيف
طارق أوريغان

طارق أوريغان، (Tariq O’Regan) ملحن عالمي كان ضمن الملحنين الذين تم اختيارهم لترافق موسيقاهم في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث على عرش المملكة المتحدة يوم السبت 6 ماي.

فالحاضرون في دير وستمنستر والمتتبعون لمراسيم تتويج الملك شارلز، استمعوا بعد تلاوة الصلاة، لمعزوفة “Agnus Dei” والتي ألفها الملحن طارق أوريغان.

“نظرًا لخلفيتي الشخصية وخلفيات عائلتي المتنوعة من العديد من البلدان والتراث، يسعدني حقًا تقديم صوت موسيقي من هذا المنظور لخدمة التتويج، وهو حدث يحظى باهتمام دولي”.

علق أوريغان على مشاركته في مراسيم التتويج. طارق أريغان واسمه الكامل طارق هاميلتون أوريغان هو ملحن بريطاني أمريكي ولد في لندن عام 1978 من أب أيرلندي وأم جزائرية، وعاش طفولته بين بريطانيا والجزائر بلد والدته، كذلك المغرب أين ولدت أمه.

هذا الإنتماء من جهة والدته للجزائر خاصة وشمال إفريقيا عامة، والأوربي من جهة والده، أعطاه إرثا موسيقيا يجمع بين موسيقى عصر النهضة، وفرق الروك البريطانية في الستينيات والسبعينيات، وموسيقى الجاز مع موسيقى شمال إفريقيا.

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