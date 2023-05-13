طارق ذياب يعلّق على الهزيمة الثقيلة للترجي أمام الأهلي المصري

وصف نجم الكرة التونسية السابق، طارق ذياب، الهزيمة التي تلقاها النادي التونسي أمام الأهلي بثلاثية نظيفة بـ”الفضيحة”، وطالب برحيل إدارة النادي والمدرب نبيل معلول.

وقال ذياب في تصريحات إعلامية: “ما حدث في رادس فضيحة بكل المقاييس بالنسبة للترجي، هذه أسوأ نسخة للترجي”.

وأضاف طارق ذياب: “لقد أضروا بسمعة الترجي، يجب على الإدارة أن تستقيل، لا ألوم على أي لاعب، ولكن الفريق الحالي هو أضعف نسخة للترجي في إفريقيا”.

وتابع: “الترجي منح لنبيل معلول فرصة التألق وقيادة فريق كبير، هذا المدرب أساء للنادي ولا بد من مغادرته للنادي.. سمعة الترجي أصبحت في الحضيض.

وتلقى الترجي هزيمة قاسية على ملعب رادس بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.