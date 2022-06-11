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“طاسيلي للطيران” تستأنف رحلاتها الدولية بدءا من 27 جوان

فاتح. ل
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“طاسيلي للطيران” تستأنف رحلاتها الدولية بدءا من 27 جوان
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تستأنف شركة “طاسيلي للطيران”، رحلاتها الدولية المنتظمة بدءا من 27 جوان الجاري بعد أكثر من سنتين من التعليق بسبب القيود الصحية المتعلقة بوباء كوفيد 19.

في بيان لها، أوضحت إدارة الشركة أنّه “ابتداء من الاثنين 27 جوان، سيشهد مطار ستراسبورغ – إنتزيم، هبوط طائرات شركة طاسيلي للطيران من نوع بوينغ 737-800 إن جي قادمة من الجزائر العاصمة بمعدل رحلتين في الأسبوع مبرمجتين كل يومي اثنين وخميس”.

في السياق نفسه، سيتم تشغيل خط الجزائر العاصمة – باريس – شارل ديغول – الجزائر العاصمة، أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، وذلك ابتداءً من الثلاثاء 28 جوان الجاري، حسب المصدر ذاته. وسيتم تشغيل الرحلات نصف الأسبوعية التي تربط الجزائر العاصمة بمدينة نانت (فرنسا) يومي الأحد والجمعة ابتداء من الفاتح جويلية القادم.

وأشارت الشركة إلى أنّ “الجالية الجزائرية المتواجدة في مناطق ألزاس – شمبان – أردين – لورين الراغبة في الالتحاق بغرب الجزائر معنية أيضاً بهذا البرنامج، حيث سيتم ربط مدينة ستراسبورغ بوهران، وذلك بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع مبرمجة كل يوم خميس”.

وسيكون الأمر كذلك بالنسبة لخط قسنطينة – ستراسبورغ – قسنطينة المبرمج كل يوم سبت، وفقا لبرنامج شركة طاسيلي للطيران. وتحسباً لتنفيذ برنامج الرحلات، شرعت شركة طاسيلي للطيران في عملية بيع التذاكر على مستوى وكالاتها التجارية ووكلائها المعتمدين، وكذلك على موقعها الالكتروني.

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