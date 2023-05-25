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الجزائر

طاسيلي للطيران تطلق رحلات داخلية جديدة

الشروق أونلاين
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طاسيلي للطيران تطلق رحلات داخلية جديدة
أرشيف
طاسيلي للطيران

أعلنت شركة طاسيلي للطيران التابعة لمجمّع سوناطراك، عن رحلات داخلية جديدة ابتداء من شهر جويلية المقبل.

ويتعلق الأمر حسب بيان للشركة، باستحداث رحلتين في الأسبوع بين الجزائر و بشار ذهابا وإيابا. وذلك أيام الأحد والأربعاء، بدء من 5 جويلية 2023.

كما سيتم استحداث رحلة إضافية باتجاه الوادي، أيام الأحد ابتداء من 9 جويلية 2023، تعزيزا للرحلات الحالية المبرمجة كل يوم جمعة.

وتنطلق الرحلة الأولى لخط الجزائر-بشار-الجزائر عند الساعة الثامنة 08:00 صباحا، لتصل إلى بشار في حدود العاشرة 10:00. في حين تنطلق رحلة العودة من بشار عند الـ10:40، لتصل إلى الجزائر في حدود الـ12:40.

أما رحلة الأربعاء فستنطلق من الجزائر عند الساعة السابعة 19:00 مساء، لتصل إلى بشار في حدود الساعة التاسعة 21:00. فيما تنطلق رحلة العودة من بشار عند الـ21:40، لتصل إلى الجزائر في حدود الساعة الـ23:40.

وبالنسبة للرحلة الإضافية المبرمجة بين الجزائر-الوادي-الجزائر، فستنطلق من الجزائر عند الواحدة والنصف 13:30 زوالا، لتصل إلى الوادي عند الـ14:40.

وتنطلق رحلة العودة من الوادي عند الـ15:20، لتصل إلى مطار الجزائر عند الرابعة والنصف 16:30 مساء، حسب ما يشير إليه بيان طاسيلي للطيران.

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