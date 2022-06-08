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الجزائر

طاسيلي للطيران تعلن موعد استئناف رحلاتها الدولية

الشروق أونلاين
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طاسيلي للطيران تعلن موعد استئناف رحلاتها الدولية
أرشيف
طاسيلي للطيران

أعلنت شركة طاسيلي للطيران يوم الأربعاء في بيان، عن استئناف رحلاتها الدولية المنتظمة ابتداء من تاريخ 27 جوان الجاري.

يأتي هذا بعد أكثر من سنتين من تعليق الرحلات الدولية للشركة، تطبيقا لإجراءات الحدّ من تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان الشركة:”ابتداء من يوم الإثنين 27 جوان، سيشهد مطار ستراسبورغ-إنتزيم (بفرنسا)، هبوط طائرات شركة طاسيلي للطيران، القادمة من الجزائر العاصمة، بمعدل رحلتين في الأسبوع، كل إثنين وخميس”.

كما سيتمّ تشغيل خط الجزائر-باريس شارل ديغول-الجزائر، أيام الأحد والثلاثاء والجمعة، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 28 جوان.

إلى جانب ذلك، برمجت الشركة رحلات نصف أسبوعية بين الجزائر ونانت (فرنسا)، أيام الأحد والجمعة، ابتداء من 1 جويلية.

كما سيتمّ ربط مدينة ستراسبورغ بوهران، بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع، أيام الخميس. وكذلك الأمر بالنسبة لخط قسنطينة-ستراسبورغ-قسنطينة، المبرمج أيام السبت.

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