طاقمان جزائريان في رابطة الأبطال

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طاقمين من الجزائر لإدارة الدور الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية حيث أسندت مهمة إدارة لقاء الاتحاد المونيستيري والأهلي المصري، للدولي الجزائري لحلو بن براهم يساعده في مهمته الثنائي زرهوني وبوزيت وإلياس بوكواسة حكما رابعا في حين يتنقل لطفي بوكواسة إلى كوت ديفوار لإدارة لقاء أساك ميموزا الإيفواري وحوريا كوناكري الغيني، يساعده الثنائي سراج محمد وبراهيم حملاوي وعبيد شارف حكما رابعا،علما أن المباراتين مقررتان يوم التاسع من أكتوبر الجاري.