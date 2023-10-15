طاقم تحكيم إماراتي لإدارة ودية الجزائر ومصر

أسندت مهمة إدارة المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين الجزائري والمصري، إلى طاقم تحكيم إماراتي.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي يحيى الملا، بمساعدة كل من محمد أحمد يوسف، والمساعد الثاني حسن المهري، والحكم الرابع أحمد عيسى دوريش، بالإضافة إلى حكم الفيديو محمد عبيد خادم.

وتقام المباراة الودية بين الجزائر ومصر، أمسية الاثنين بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

ويخوض رفقاء محرز أمسية الأحد، آخر حصة تدريبية تحسبا للمباراة الودية المرتقبة أمام مصر.

وفاز المنتخب الجزائري على منتخب الرأس الأخضر بخماسية لهدف في الودية الأولى، فيما فاز المنتخب المصري بصعوبة على منتخب زامبيا بهدف دون رد.