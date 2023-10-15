-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
مصر تدعو لقمة إقليمية دولية بشأن تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية
رياضة

طاقم تحكيم إماراتي لإدارة ودية الجزائر ومصر

عمر سلامي
  • 104
  • 0
طاقم تحكيم إماراتي لإدارة ودية الجزائر ومصر
أرشيف
الحكم يحيى الملا

أسندت مهمة إدارة المباراة الودية التي ستجمع المنتخبين الجزائري والمصري، إلى طاقم تحكيم إماراتي.

وسيدير المباراة الحكم الرئيسي يحيى الملا، بمساعدة كل من محمد أحمد يوسف، والمساعد الثاني حسن المهري، والحكم الرابع أحمد عيسى دوريش، بالإضافة إلى حكم الفيديو محمد عبيد خادم.

وتقام المباراة الودية بين الجزائر ومصر، أمسية الاثنين بداية من الساعة الخامسة بتوقيت الجزائر، بملعب هزاع بن زايد بالإمارات.
ويخوض رفقاء محرز أمسية الأحد، آخر حصة تدريبية تحسبا للمباراة الودية المرتقبة أمام مصر.

وفاز المنتخب الجزائري على منتخب الرأس الأخضر بخماسية لهدف في الودية الأولى، فيما فاز المنتخب المصري بصعوبة على منتخب زامبيا بهدف دون رد.

مقالات ذات صلة
غويري أساسيا ضدّ جزر الرّأس الأخضر

غويري أساسيا ضدّ جزر الرّأس الأخضر

سعدي يتحدّث عن كأس إفريقيا وماذا أعدّت هيئته لِهذه البطولة القارّية

سعدي يتحدّث عن كأس إفريقيا وماذا أعدّت هيئته لِهذه البطولة القارّية

هذا ما قاله بلماضي وفيلود مدرب بوركينا فاسو عن مجموعة الخضر

هذا ما قاله بلماضي وفيلود مدرب بوركينا فاسو عن مجموعة الخضر

بن رحمة يتحدّث عن كأس إفريقيا وسليماني

بن رحمة يتحدّث عن كأس إفريقيا وسليماني

مُنافس “الخضر” في المونديال ينهزم

مُنافس “الخضر” في المونديال ينهزم

الصحافة المصرية تحذّر من قوة وشراسة “الخضر”

الصحافة المصرية تحذّر من قوة وشراسة “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد