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رياضة

طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الوفاق وحوريا كوناكري

سليم.ع
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طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة الوفاق وحوريا كوناكري

عينت لجنة التحكيم، بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم تونسي لإدارة لقاء الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، بين وفاق سطيف وحوريا كوناكري..
وأسندت مهمة إدارة اللقاء، للحكم الرئيسي يوسف السرايري، بمساعدة مواطنيه محمد بكير ويوسف جمي، والحكم الرابع أمير لوصيف.
ويستقبل وفاق سطيف ضيفه حوريا كوناكري هذا الجمعة في ملعب 5 جويلية، بداية من الثامنة ليلا، في مواجهة يسعى خلالها إلى تحقيق الفوز، وبلوغ النقطة التاسعة، بعد فوزه في الجولة السابقة على أمازولو الجنوب إفريقي، بثنائية نظيفة.
ويحتل الرجاء البيضاوي المغربي صدارة المجموعة الثانية بـ9 نقاط، ويتواجد الوفاق في المركز الثاني بـ6 نقاط رفقة نادي أمازولو، ويحتل حوريا كوناكري المركز الأخير بـ3 نقاط.

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