طاقم تحكيم “دولي” لِمباراة الحراش والرويسات

كشفت “الفاف” مساء الأربعاء، عن حكام المباراة المتأخّرة والحاسمة بين اتحاد الحراش ومضيّفه مستقبل الرويسات.

وتُجرى هذه المباراة بِورقلة، السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا وبِمُدرّجات شاغرة. لِحساب الجولة الـ 21 من عمر بطولة القسم الثاني فوج “وسط- شرق”.

ويتكون الطاقم من حكم الساحة لحلو بن ابراهم، وزميلَيه حمزة بوزيت وهيثم بويمة. علما أن الثلاثي يحملون الشارة الدولية لـ “الفيفا” نسخة 2025.

وقبل 3 جولات عن انتهاء المنافسة، يتصدّر الاتحاد لائحة الترتيب بِرصيد 64 نقطة، ويشغل المستقبل المركز الثاني بِمجموع 62 نقطة.