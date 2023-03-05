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رياضة

طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة مارومو غالنتس و”سوسطارة”

عمر سلامي
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طاقم تحكيم رواندي لإدارة مباراة مارومو غالنتس و”سوسطارة”
ح.م
لقطة من مباراة الجولة الثالثة بين اتحاد العاصمة ومارومو غالنتس

عينت لجنة التحكيم، بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طاقم تحكيم رواندي، لإدارة مباراة مارومو غالنتس الجنوب إفريقي، وضيفه إتحاد العاصمة، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكاف.

وسيدير اللقاء، الحكم الرئيسي صامويل ويكوندا، بمساعدة كل من ديودون موتويمانا و جاستن كارانغوا، والحكم الرابع روزيندانا نصورو.
ويواجه اتحاد العاصمة، مضيّفه مارومو غالنتس، الأربعاء المقبل، بداية من الثانية زوالا.

ويحتل أبناء “سوسطارة” صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد فوزهم بثنائية في الجزائر، على منافسهم الجنوب إفريقي، في الجولة الثالثة، فيما يحتل نادي مارومو غالنتس، المركز الثاني بـ6 نقاط.

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