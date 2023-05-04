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رياضة

طاقم تحكيم مباراة أشبال “الخضر” والكونغو

علي بهلولي
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طاقم تحكيم مباراة أشبال “الخضر” والكونغو
ح.م
جانب من تدريبات أشبال "الخضر".

عيّنت “الكاف”، الخميس، طاقم التحكيم الذي سيتكفّل بِإدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري أشبال ونظيره من الكونغو برازافيل.

وتُجرى المباراة بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي سهرة هذا الجمعة على الساعة الثامنة ليلا، بِرسم الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لِبطولة إفريقيا صنف أقلّ من 17 سنة.

ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة عبد السلام قاسم من نيجيريا، ومُساعدَين له: من كينيا ستيفان يمبي، ومن إيريتيريا سيراك مينغيس.

وسبق لِثلاثي التحكيم المذكورين أعلاه، إدارة مباراة مالي وبوركينا فاسو (1-0 للأوّل)، بِملعب عنابة سهرة الإثنين الماضي.

هذا وسيرتدي أشبال الناخب الوطني رزقي رمان لباسًا أبيضَ، نظير زيّ أخضر للكونغو برازافيل.

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