طاقم تحكيم مباراة الجزائر وجنوب إفريقيا وأمور أُخرى

كشف اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد، عن طاقم تحكيم مباراة المنتخب الوطني ومُنافسه الجنوب إفريقي.

ويحتضن ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي أطوار هذه المباراة سهرة الثلاثاء المقبل، في إطار الدورة الدولية لـ “الفيفا”.

ويتمثّل الطاقم في ثلاثي تونسي، يقوده حكم السّاحة أمير لوصيف، ويُساعده زميلاه أيمن إسماعيل وفوزي الجريدي.

في سياق آخر، يرتدي رجال النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش لباسًا أبيضَ، نظير قميص أصفر وتبّان أخضر للاعبي جنوب إفريقيا.

ويُمكن لِكلّ مُدرّب استبدال 6 لاعبين، وقد يرتفع العدد إلى 7 عناصر إذا تعرّض لاعب لِارتجاج في المخّ.